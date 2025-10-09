09 OCTTHURSDAY2025 9:09:41 PM
प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर मिली नई जानकारी, भक्तों को पुलिस ने दी सूचना

  Edited By vasudha,
  • Updated: 09 Oct, 2025 05:58 PM
नारी डेस्क:  प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर जारी तरह-तरह की अटकलों के बीच मथुरा पुलिस ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि आध्यात्मिक गुरु पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनकी सेहत के बारे में अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ समय से महाराज जी से जुड़ी कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। 
पुलिस ने कहा कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ने का दावा करने वाली अपुष्ट खबरों ने उनके अनुयायियों में चिंता पैदा कर दी, जिसके चलते वे आध्यात्मिक गुरु के वृंदावन स्थित आश्रम के आसपास इकट्ठा होने लगे। पुलिस के मुताबिक, इस घटनाक्रम के मद्देनजर पुलिस को इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा कि प्रेमानंद महाराज पूरी तरह से स्वस्थ हैं और जनता उनकी सेहत के सिलसिले में किसी भी अफवाह पर विश्वास न करे। 


पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की अफवाह फैलाते पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रेमानंद महाराज जी ने भी खुद इस बात को माना था कि सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ी गलत वीडियो फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा था कि- मोबाइल ही झूठ बुलवाता है।
 

