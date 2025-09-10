भारत में iPhone 17 सीरीज लॉन्च, कीमत देख लोग बोले-  इसे खरीदने के लिए किडनी बेचनी पड़ेगी

Apple को अपनी नई iPhone 17 सीरीज से पर्दा हटाए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनेट पर असली स्टार - मीम्स - का ताज पहना दिया गया है। कीमत को लेकर मजाक से लेकर डिज़ाइन पर मज़ाकिया टिप्पणियों तक, X पर यूज़र्स ने मीम्स के साथ iPhone 17 Pro और Pro Max का मज़ाक उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी।



Apple ने अपनी न्यू iPhone सीरीज को अनवील कर दिया है। इस बार कंपनी ने iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को मार्केट में उतारा है। भारत में iPhone 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये रखी गई है, वहीं iPhone 17 Air को ज्यादा प्रीमियम की शुरुआती कीमत 1,19,900 रुपये है।



iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत भारत में 1,34,900 रुपये रखी गई है, जबकि iPhone 17 Pro Max 1,49,900 रुपये से शुरू होता है। ऐसे में एक यूजर ने मजाक भरे लहजे में कहा- नया आईफ़ोन खरीदने के लिए शायद किडनी ही ना बेचनी पड़े। एक अन्य ने लंबे नए कैमरे के डिज़ाइन की तुलना किचन के उपकरण से की।



किसी ने लिखा- मैं iPhone 17 का लॉन्च देख रहा हूं, यह जानते हुए कि मैं इसे 2032 में ही खरीद पाऊंगा। एक ने तो चूहे की आंखें और आईफोन के कैमरे को ही कंपेयर कर दिया। इस ट्वीट पर भी जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। किसी ने लिखा- ‘क्या मैं अकेली हूं जिसे नए आईफोन 17 प्रो मैक्स् का डिज़ाइन एकदम बेकार लग रहा है, ऐपल ने डिज़ाइन बर्बाद कर दिया है.’।

