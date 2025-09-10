गाड़ी में बैठते ही चक्कर, मतली और उल्टी? जानिए इस परेशानी से बचने के असरदार उपाय

नारी डेस्क: अगर आप कार, बस या किसी अन्य वाहन से लंबा सफर करते हैं और थोड़ी ही देर में जी मिचलाने लगता है, सिर भारी हो जाता है या उल्टी जैसा महसूस होता है, तो आप अकेले नहीं हैं। यह समस्या कई लोगों को होती है, खासकर बच्चों और महिलाओं को। सवाल उठता है कि यह होता क्यों है? और इससे राहत कैसे पाई जा सकती है? आइए समझते हैं।

कार से सफर में उल्टी क्यों आती है?

इस समस्या को चिकित्सकीय भाषा में "मोशन सिकनेस" या "यात्रा रोग" कहा जाता है। जब हम किसी चलती हुई गाड़ी में होते हैं, तो हमारी आंखें और आंतरिक कान (जो शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं) अलग-अलग सिग्नल भेजते हैं। आंखें गाड़ी के अंदर स्थिर चीजें देखती हैं जबकि शरीर और कान गाड़ी की गति को महसूस करते हैं। इन दो अलग-अलग संकेतों के कारण मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है, जिससे जी मिचलाना, चक्कर, सिरदर्द और उल्टी जैसी समस्याएं होने लगती हैं।

मोशन सिकनेस के सामान्य लक्षण

मतली (जी मिचलाना)

सिरदर्द

चक्कर आना

उल्टी

ठंडा पसीना

घबराहट या बेचैनी

त्वचा का पीला पड़ना

कार सफर में उल्टी से बचने के असरदार उपाय

सफर से पहले हल्का भोजन करें: सफर पर निकलने से पहले हल्का और सुपाच्य भोजन करें। ज्यादा तला-भुना या भारी भोजन न करें और खाली पेट भी सफर न करें।

खिड़की के पास बैठें: गाड़ी में आगे की सीट या खिड़की के पास बैठना बेहतर होता है। बाहर देखने से आंखों और शरीर के बीच तालमेल बना रहता है।

मोबाइल या किताबें पढ़ने से बचें: सफर के दौरान मोबाइल चलाना या किताब पढ़ना मोशन सिकनेस को बढ़ा सकता है। इससे आंखों और शरीर के बीच विरोध पैदा होता है।

अदरक का सेवन करें: अदरक एक प्राकृतिक एंटी-नॉशिया उपाय है। सफर से पहले अदरक चबाएं या अदरक वाली कैंडी खाएं। अदरक की चाय भी फायदेमंद हो सकती है।

नींबू और पुदीना उपयोग करें: नींबू और पुदीना का रस या खुशबू मतली को कम करती है। नींबू काटकर सूंघना या पुदीने की चाय पीना राहतदायक हो सकता है।

डॉक्टर से सलाह लेकर दवा लें: यदि आपको हर बार समस्या होती है तो डॉक्टर की सलाह से एंटी-मोशन सिकनेस दवा जैसे डाईमेंहाइड्रिनेट या मैकोजीन ली जा सकती है।

खुशबूदार रुमाल रखें: कपूर, नींबू, लौंग या पुदीने के तेल की कुछ बूंदें एक रुमाल पर डालकर साथ रखें और समय-समय पर सूंघते रहें।

इन बातों से बचें

बहुत तेज गंध वाले परफ्यूम या खाद्य पदार्थ

पीछे की सीट पर बैठना

पेट को ज्यादा देर तक खाली रखना

झटकों वाली या टाइट जगह पर बैठना

कार से सफर करते समय उल्टी आना एक आम समस्या है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटे-छोटे उपाय और सावधानियां अपनाकर इस परेशानी से आसानी से बचा जा सकता है। अगर समस्या बार-बार या बहुत ज्यादा होती है, तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें।