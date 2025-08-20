गौहर खान का हुआ ग्रैंड बेबी शावर, गोल्डन गाउन में बला की खूबसूरत लगी Mommy To Be

नारी डेस्क: अभिनेत्री गौहर खान ने कल एक खूबसूरत लेकिन निजी बेबी शॉवर मनाया। वह जैद दरबार के साथ अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। इस साल की शुरुआत में बेहद प्यारे अंदाज में अपनी गर्भावस्था की घोषणा करने वाले इस जोड़े ने अपने करीबी परिवार और दोस्तों के साथ इस खास दिन को मनाया और बेहद खूबसूरत लग रहे थे।



गौहर ने सोशल मीडिया पर इस खुशी भरे जश्न की झलकियां साझा कीं। इस खास माैके पर चमकदार पीले-सुनहरे गाउन में गौहर हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने अपने बालों को खुला रखा और अपने लुक को बोल्ड रेड लिप्स के साथ पूरा किया और मिनिमल मेकअप किया। अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाते हुए उन्होंने सोने के आभूषण पहने थे, जिसमें एक नाज़ुक ढंग से तैयार किया गया हार और एक चूड़ी शामिल थी जो उनके पहनावे के साथ पूरी तरह से मेल खा रही थी।



दूसरी ओर जैद ने सफेद पैंट और काले और लाल रंग के एब्सट्रैक्ट प्रिंट वाली ढीली शर्ट पहनकर इसे सिंपल लेकिन क्लासी और स्टाइलिश रखा। सोशल मीडिया उनके बेबी शॉवर की क्लिप्स से भरा पड़ा है। गौहर ने भी इस जश्न की कुछ मज़ेदार तस्वीरें शेयर की हैं। एक वीडियो में, गौहर और ज़ैद पेस्टल रंग के फूलों से सजा दो-स्तरीय केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इस मौके की खुशी को दर्शाता है। निजी तौर पर गौहर और जेद ने 2020 में शादी की और मई 2023 में अपने पहले बच्चे जेहान का स्वागत किया।



इस अप्रैल की शुरुआत में, गौहर और ज़ेद ने एक बेहद प्यारी पोस्ट के साथ अपनी दूसरी गर्भावस्था की खबर साझा की थी। उन्होंने इसे कैप्शन दिया था- "बिस्मिल्लाह, आपकी दुआओं और प्यार की ज़रूरत है, प्यार फैलाकर दुनिया को नचाओ, #GazaBaby2, #AllahuMaBarikFihi"। पेशेवर मोर्चे पर, गौहर के शो 'फौजी 2' ने हाल ही में डीडी नेशनल पर 100 एपिसोड पूरे किए, जिसमें अभिनेता विक्की जैन, आशीष भारद्वाज, उत्कर्ष कोहली और रुद्र सोनी शामिल थे। हाल ही में, वह ईशा मालवीय के साथ "लवली लोला" में भी नज़र आईं, जिसका निर्माण रवि दुबे और सरगुन मेहता के प्रोडक्शन बैनर "ड्रीमीयता ड्रामा" के तहत यूट्यूब पर किया गया था।