बस कुछ मिनटों में बनाएं Low Carb Pizza Bowl

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 24 Aug, 2025 05:31 PM
नारी डेस्क : पिज्जा के शौकीनों के लिए यह लो कार्ब पिज्ज बाउल परफेक्ट विकल्प है। इसमें कार्ब कम और प्रोटीन व पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है। यह हेल्दी होने के साथ-साथ स्वाद में भी कम नहीं है। टमाटर की ताजगी, मसालों की खुशबू, चिकन और सब्जियों का मेल इसे हर उम्र के लोगों के लिए लाजवाब बनाता है। बस कुछ मिनट में तैयार होने वाला यह पिज्जा बाउल आपके लंच या डिनर को खास बना देगा।

Servings - 2

PunjabKesari

सामग्री

टमाटर सॉस के लिए

ब्लांच्ड टमाटर – 400 ग्राम

पार्सले – 1 1/2 बड़े चम्मच

लहसुन की कलियां – 4

ऑरिगेनो – 1 छोटा चम्मच

नमक – 1/2 छोटा चम्मच

काली मिर्च पाउडर – 1/4 छोटा चम्मच

ऑलिव ऑयल – 2 बड़े चम्मच

प्याज – 60 ग्राम

सिरका – 1 छोटा चम्मच

चिकन मिश्रण के लिए

तेल – 2 बड़े चम्मच

प्याज – 140 ग्राम

कीमा चिकन – 400 ग्राम

नमक – 1/2 छोटा चम्मच

ऑरिगेनो – 1 छोटा चम्मच

लाल मिर्च के फ्लेक्स – 1/2 छोटा चम्मच

लहसुन पाउडर – 1 छोटा चम्मच

प्याज पाउडर – 1 छोटा चम्मच

काली मिर्च – 1/2 छोटा चम्मच

मशरूम – 140 ग्राम

बेल पेपर – 70 ग्राम

काले ऑलिव्स – 50 ग्राम

टॉपिंग के लिए

मोजरेला चीज – 150 ग्राम

पेपरोनी – 30 ग्राम

पार्सले – 1 बड़ा चम्मच

लाल मिर्च फ्लेक्स – 1/2 छोटा चम्मच

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yum (@yum.recipe)

विधि

1. ब्लेंडर में 400 ग्राम ब्लांच्ड टमाटर, 1 1/2 बड़े चम्मच पार्सले, 4 लहसुन की कलियां, 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो, 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें।

2. एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल गर्म करें, इसमें 60 ग्राम प्याज डालकर 1 मिनट तक भूनें।

3. अब इसमें तैयार टमाटर मिश्रण और 1 छोटा चम्मच सिरका डालें। अच्छी तरह मिलाएं और 2-3 मिनट पकाएं। फिर आंच से उतारकर अलग रख दें।

4. एक दूसरे पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गर्म करें, इसमें 140 ग्राम प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें।

5. अब इसमें 400 ग्राम कीमा चिकन डालें और 4-5 मिनट तक पकाएँ।

6. फिर डालें: 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच लहसुन पाउडर, 1 छोटा चम्मच प्याज पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च। अच्छे से मिलाएं।

7. अब डालें: 140 ग्राम मशरूम, 70 ग्राम बेल पेपर और 50 ग्राम काले ऑलिव्स। 3-4 मिनट तक पकाएं।

8. तैयार टमाटर सॉस डालें, अच्छी तरह मिलाएं और 4-5 मिनट पकाएँ। फिर आंच से उतार दें।

9. चिकन मिश्रण को सर्विंग बाउल में डालें। ऊपर से 150 ग्राम मोजरेला चीज, 30 ग्राम पेपरोनी, 1 बड़ा चम्मच पार्सले और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च फ्लेक्स डालें।

10. ओवन को 180°F / 356°C पर प्रीहीट करें और बाउल को 5 मिनट के लिए बेक करें।

11. फिर गरमा गरम परोसें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

