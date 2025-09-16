क्या विश्वकर्मा पूजा पर वाहन में नींबू लगाना जरूरी है?

नारी डेस्क : विश्वकर्मा जयंती केवल पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह उन सभी चीजों की अहमियत को समझने का अवसर है जो हमारी मेहनत और जीवन को आसान बनाती हैं। इस दिन मशीनों, औजारों और वाहनों की पूजा की जाती है। लेकिन अक्सर लोग यह सवाल पूछते हैं क्या इस दिन अपने वाहन में नींबू लगाना जरूरी है?

नींबू लगाने की परंपरा

कई लोग अपने वाहन के आगे नींबू और हरी मिर्च लगाते हैं। आम धारणा है कि यह बुरी नजर से सुरक्षा का काम करता है। हालांकि, इस परंपरा का कोई धार्मिक आधार नहीं है और विशेष रूप से विश्वकर्मा पूजा के दिन इसे करना कोई जरूरी नियम नहीं है। यह केवल लोगों की व्यक्तिगत आस्था और सुरक्षा की भावना से जुड़ा हुआ है। अगर किसी को इसे लगाने से मानसिक सुकून मिलता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।

पूजा का सही तरीका

विश्वकर्मा जयंती पर लोग अपने औजार, मशीन और वाहन अच्छी तरह धोते और साफ करते हैं। फूलों और रंगों से सजाते हैं और भगवान विश्वकर्मा का धन्यवाद करते हैं। यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अपने काम के साधनों के प्रति आदर व्यक्त करने का तरीका है। यदि आप नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो विश्वकर्मा जयंती इसे लेने के लिए शुभ दिन माना जाता है। कई लोग इसी दिन अपनी गाड़ी बुक करते हैं या डिलीवरी लेते हैं। ऐसा करने से इसे नई शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।

क्या नींबू लगाना विश्वकर्मा पूजा का हिस्सा है?

विश्वकर्मा पूजा का मूल उद्देश्य मेहनत, समर्पण और तकनीकी साधनों के प्रति सम्मान दिखाना है। औजारों और मशीनों का आभार व्यक्त करना और उनकी पूजा करना ही इस दिन की असली परंपरा है। नींबू लगाना सीधे तौर पर इस पर्व से जुड़ा नहीं है। यह लोक परंपरा है, जो समय के साथ विभिन्न अवसरों के साथ जुड़ गई है। फिर भी कई लोग अपने वाहन को सजाते हैं, उसकी पूजा करते हैं और नींबू लगाते हैं। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत आस्था और सोच पर निर्भर करता है। कुछ लोग इसे सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे केवल एक रस्म मानते हैं।

विश्वकर्मा पूजा का असली महत्व हमारे मेहनत के साधनों का सम्मान करने और उनकी उपयोगिता के लिए आभार व्यक्त करने में है। नींबू लगाना कोई अनिवार्य नियम नहीं है, बल्कि यह आपकी व्यक्तिगत आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है।