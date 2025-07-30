बिना कंट्रोवर्सी के बॉलीवुड की क्वीन बनीं कियारा, रील लाइफ के ‘शेरशाह’ से रियल लाइफ के ‘कबीर सिंह’ तक का सफर

नारी डेस्क: बॉलीवुड की खूबसूरत और प्रतिभाशाली एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का जन्मदिन 31 जुलाई को आता है। इस साल कियारा 34 साल की हो गई हैं और उनका यह बर्थडे उनके लिए खास इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में वे मां बनी हैं। कियारा की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बेहद खुशहाल और सफल नजर आ रही हैं।

बिना किसी कंट्रोवर्सी के कामयाबी का सफर

बॉलीवुड में अक्सर ऐसी एक्ट्रेसेस होती हैं जो अपने करियर में सुर्खियां पाने के लिए कंट्रोवर्सी का सहारा लेती हैं। लेकिन कियारा आडवाणी एक ऐसी हीरोइन हैं, जिन्होंने अपनी पूरी करियर में कभी भी किसी विवाद का हिस्सा बनने से परहेज किया। उनका फोकस हमेशा अपने काम और मेहनत पर रहा। कियारा ने बिना किसी ड्रामा या विवाद के ही अपने काम से सबका दिल जीत लिया है।

शुरुआत की राह आसान नहीं थी

कियारा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म ‘फगली’ से की थी, जो ज्यादा सफल नहीं हो सकी। लेकिन हार नहीं मानी और ‘एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी’ में काम करके उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनानी शुरू की। इसके बाद ‘लस्ट स्टोरीज’, ‘कबीर सिंह’, ‘गुड न्यूज’, ‘गिल्टी’, ‘लक्ष्मी’ और ‘इंदु की जवानी’ जैसी फिल्मों में अलग-अलग किरदार निभाकर उन्होंने अपनी versatility साबित की।

‘शेरशाह’ से मिली नई ऊंचाई

2021 में रिलीज हुई फिल्म ‘शेरशाह’ से कियारा को ना सिर्फ बॉलीवुड में एक खास मुकाम मिला, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार भी मिला। इस फिल्म में उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा थे, जिनसे कियारा ने 2023 में शादी भी कर ली। ‘शेरशाह’ की सफलता ने कियारा को और भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया।

मां बनने के बाद फिर धमाकेदार वापसी

मां बनने के बाद कियारा जल्द ही फिल्म ‘वॉर 2’ में नजर आने वाली हैं। यह फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होगी और इसमें कियारा एक्शन और रोमांस दोनों ही लुक में दिखेंगी। यह उनकी मां बनने के बाद पहली फिल्म होगी, जो उनके करियर में एक नया अध्याय साबित होगी।

कियारा का फोकस: मेहनत और लगन

कियारा आडवाणी ने यह साबित कर दिया है कि बिना विवाद और ड्रामे के भी सफलता हासिल की जा सकती है। उनका करियर उनके कड़ी मेहनत, लगन और बेहतरीन अभिनय का परिणाम है। यही वजह है कि वे बॉलीवुड की उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में शामिल हैं, जिनका नाम बिना किसी नकारात्मक खबर के भी खूब चमकता है।

इस तरह कियारा आडवाणी ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में संतुलन बनाकर खुद को बॉलीवुड की सबसे सफल और प्यारी एक्ट्रेस के रूप में स्थापित किया है।