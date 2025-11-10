Lungs को रखना है Healthy तो रोज करें ये 5 योगासन

नारी डेस्क: पॉल्यूशन के लगातार बढ़ते लेवल को देखते हुए यही सलाह दी जा रही है कि जितना हो सके घर के अंदर रहें और अगर बाहर निकल रहे हैं, तो मास्क जरूर पहनें। घर में एयर प्यूरिफायर लगाएं, इंडोर प्लांट्स लगाएं और डाइट पर भी ध्यान दें। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज़ है जो प्रदूषण भरे माहौल में आपको हेल्दी रखने में मदद कर सकता है और वो है योग। जी हां, फेफड़ों को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है योग करना। योग न सिर्फ बॉडी को फिट रखता है बल्कि यह फेफड़ों को मजबूत बनाकर उनकी कार्यक्षमता में सुधार करता है। जिससे आप कई गंभीर बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो कौन से योग हैं इसमें फायदेमंद, जान लें यहां।

त्रिकोणासन

त्रिकोणासन श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है। इस आसन को करने से फेफड़ों के कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। जो इस पॉल्यूशन भरे माहौल में आपको हेल्दी रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। इस आसन को करना भी बहुत ही आसन है। फेफड़ों के अलावा ये आसन गर्दन, पीठ और कमर के लिए भी फायदेमंद है।

भुजंगासन

भुजंगासन करने से शरीर के ऊपरी हिस्से में खिंचाव होता है। यह खिंचाव शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करने में मदद करता हैं जिससे लंग्स हेल्दी रहते हैं।

अर्ध मत्स्येंद्रासन

अर्ध मत्स्येन्द्रासन योग इम्युनिटी बढ़ाने में बेहद मददगार आसन है। इस आसन को करने के दौरान लंबी गहरी सांस लेनी होती है जिससे फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। इसके अलावा यह आसन डायबिटीज के मरीजों के लिए तो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इससे जांघों की भी अच्छी एक्सरसाइज होती है।

धनुरासन

अगर आप सही तरीके से इस आसन का अभ्यास करें तो कई सारे लाभ पा सकते हैं क्योंकि धनुरासन करते वक्त एक तरह से भुजंगासन और शलभासन दोनों का अभ्यास होता है। धनुरासन में भी सीने में अच्छा- खासा खिंचाव आता है और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है जो सांस की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है ।

गोमुखासन

गोमुखासन, से भी फेफड़ों को हेल्दी रखा जा सकता है। इस आसन को करने के दौरान आप सीने में खिंचाव महसूस करेंगे जिससे शरीर में ऑक्सीजन की अच्छी तरह से सप्लाई होती है। इसके अलावा यह आसन पीठ दर्द, थकावट, तनाव और चिंता को भी कम करता है।