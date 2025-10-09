मशहूर एक्टर  की गला रेतकर हत्या, पत्थर से कुचला चेहरा, अमिताभ बच्चन संग ‘झुंड’ में किया था काम

नारी डेस्क: अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘झुंड’ से मशहूर हुए युवा एक्टर प्रियांशु छेत्री की हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, प्रियांशु की हत्या उनके ही दोस्त ने की। 21 वर्षीय एक्टर को पहले तारों से बांधा गया, फिर गला रेता गया और अंत में पत्थर से चेहरा कुचल दिया गया। उनकी लाश अर्धनग्न अवस्था में मिली। इस वारदात ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर दिया है।

झगड़े के बाद दोस्त ने की बेरहमी से हत्या

घटना नागपुर के जरीपटका थाना क्षेत्र के नारा इलाके में हुई। पुलिस के अनुसार, मंगलवार रात प्रियांशु अपने दोस्त ध्रुव लाल बहादुर साहू (20) के साथ शराब पीने गए थे। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद गुस्से में ध्रुव ने पहले प्रियांशु को तारों से बांधा और फिर तेज धारदार हथियार से वार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने हत्या के बाद चेहरा पत्थर से कुचल दिया ताकि पहचान मुश्किल हो जाए।

आरोपी गिरफ्तार, वारदात की वजह रंजिश बताई जा रही

पुलिस ने आरोपी ध्रुव साहू को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच पैसों और निजी बातों को लेकर रंजिश चल रही थी। पुलिस का कहना है कि हत्या के समय दोनों शराब के नशे में थे और विवाद इतना बढ़ गया कि ध्रुव ने हत्या कर दी।

पोस्टमार्टम और पुलिस जांच जारी

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पुष्टि हुई कि प्रियांशु की मौत गला रेतने और सिर पर गंभीर चोटों के कारण हुई है। फिलहाल पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार और घटनास्थल से मिले सबूतों की जांच कर रही है।

#Nagpur: Actor Priyanshu (Babu Ravi Chhetri) stabbed to death by friend Dhruv Lalbahadur Sahu in Om Sai Nagar after an argument under alcohol and drugs. Dhruv arrested. #NagpurCrime #Murder #JhundActor #BreakingNews #Maharashtra pic.twitter.com/8FXfh2m7vz — Lokmat Times Nagpur (@LokmatTimes_ngp) October 8, 2025

अर्धनग्न अवस्था में मिला शव, लोगों ने दी सूचना

स्थानीय लोगों ने घर के पास खून फैला देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस पहुंची, तो प्रियांशु छेत्री प्लास्टिक के तारों से बंधे हुए थे और अर्धनग्न अवस्था में पड़े थे। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

एक्टिंग करियर और ‘झुंड’ से मिली पहचान

प्रियांशु छेत्री ने साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म ‘झुंड’ में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने एक युवा गैंग मेंबर का किरदार निभाया था। उनकी नैचुरल एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें युवाओं के बीच फेमस चेहरा बना दिया था। वह आगे कई पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम करने की तैयारी में थे।

परिवार और फिल्म जगत में शोक की लहर

प्रियांशु की मौत की खबर से परिवार और दोस्तों में मातम है। उनकी मां और पिता ने बताया कि वह बेहद संवेदनशील और मेहनती लड़का था। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी है।

Jhund’ star Priyanshu Kshatriya tragically murdered by a friend in Nagpur after a late-night fight. Dhruv Sahu arrested. Bollywood mourns the loss of the talented actor. 💔 #PriyanshuKshatriya #Jhund #RIP #GoneTooSoon #popdiaries pic.twitter.com/1PA2MdGD9a — POP Diaries Media (@ipopdiaries) October 8, 2025

क्या कहती है पुलिस?

पुलिस अधिकारी ने बताया “ध्रुव साहू और प्रियांशु दोनों साथ में शराब पी रहे थे। झगड़ा बढ़ने पर साहू ने प्रियांशु को तार से बांधा और धारदार हथियार से हमला कर दिया। बाद में उसने पत्थर से चेहरा कुचल दिया ताकि पहचान न हो सके।” फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है, और पुलिस इस मामले में हत्या की विस्तृत वजह जानने की कोशिश कर रही है।

एक युवा प्रतिभाशाली एक्टर की ऐसी दर्दनाक मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। फिल्म इंडस्ट्री में यह घटना सुरक्षा और मानसिक संतुलन के महत्व पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है।