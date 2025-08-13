जया बच्चन क्यों सरेआम लोगों से झगड़ बैठती हैं? दिग्गज अभिनेत्री ने बताई वजह

नारी डेस्क: दिग्गज अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन फिर से सुर्खियों में हैं, इस बार अपने एक व्यवहार को लेकर। हाल ही में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुए एक इवेंट में जया बच्चन ने एक शख्स को धक्का दिया, जो उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और इसके बाद जया बच्चन को खूब ट्रोल किया जा रहा है।

जया बच्चन ने शख्स को क्यों धक्का दिया?

वीडियो में देखा जा सकता है कि जया बच्चन जब इवेंट में पहुंचती हैं, तो एक व्यक्ति उनके सामने आकर सेल्फी लेने की कोशिश करता है। जया बच्चन तुरंत गुस्सा हो जाती हैं और उस व्यक्ति को धक्का देते हुए कहती हैं, "क्या कर रहे हो तुम? ये क्या है?" इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उनके व्यवहार की कड़ी आलोचना हो रही है।

कंगना रनौत ने भी जताया गुस्सा

इस मामले पर अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने ट्विटर पर जया बच्चन की आलोचना करते हुए कहा कि वह "सबसे खराब और प्रिविलेज्ड महिला" हैं। कंगना ने दावा किया कि जया के नखरे और बेतुकेपन को इसलिए बर्दाश्त किया जाता है क्योंकि वह अमिताभ बच्चन की पत्नी हैं।

जया बच्चन ने पहले भी बताई थी फोटो क्लिक होने पर नाराजगी की वजह

जया बच्चन ने पहले भी यह साफ कर दिया था कि वह सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति उनके फोटो खींचे जाने पर क्यों गुस्सा होती हैं। अपनी नातिन नव्या नवेली नंदा के पॉडकास्ट ‘व्हाट द हेल नव्या’ में जया ने मीडिया और फोटोग्राफर्स के प्राइवेसी में दखल पर अपनी भावनाएं साझा की थीं। उन्होंने कहा था कि उन्हें उन लोगों से नफरत है जो उनकी निजी जिंदगी में दखल देते हैं और बिना उनकी अनुमति फोटो लेते हैं। जया ने कहा था, "मुझे इससे नफ़रत है, मुझे ऐसे लोगों से चिढ़ है। मैं हमेशा उनसे कहती हूं, 'आपको शर्म नहीं आती?'"

ट्रोलिंग पर जया बच्चन का बयान

जया ने कहा था कि जब वे कहीं जाती हैं, तो फोटोग्राफर्स उनकी पर्सनल लाइफ में दखल देते हैं और उनकी तस्वीरें ले लेते हैं। इस पर वह सवाल उठाती हैं, "क्या मैं इंसान नहीं हूं?" पिछले एक साल में जया बच्चन कई बार मीडिया और फैंस के साथ इस तरह के अनुभवों की वजह से सुर्खियों में रहीं। उन्होंने मनोज कुमार की प्रार्थना सभा में एक फैन को डांटा था, जिसने तस्वीरें लेने की कोशिश की थी। एक बार रेस्टोरेंट से बाहर निकलते समय भी उन्होंने एक शख्स को फटकार लगाई थी, जिसने बिना इजाजत उनकी फोटो ली थी।

जया बच्चन का यह व्यवहार उनकी पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता दर्शाता है। भले ही उनका तरीका कड़क लगे, लेकिन वे अपने आप को इंसान मानती हैं और चाहती हैं कि उनकी सीमाओं का सम्मान किया जाए। इस वजह से वे सार्वजनिक जगहों पर अनचाही फोटो खिंचवाने पर गुस्सा हो जाती हैं और कभी-कभी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पातीं।