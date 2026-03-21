कूल्हे या जांघ में दर्द तो ये 5 लक्षण हो सकते हैं Hip Joint Tumor का संकेत

नारी डेस्क : कई बार हमारे शरीर में बदलाव हो जाते हैं, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता। हम कुछ संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे की कूल्हे या जांघ में दर्द को अक्सर लोग उम्र, थकान या ज्यादा चलने जैसी सामान्य समस्या समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन कभी-कभी यह दर्द हड्डियों या हिप ज्वॉइंट से जुड़े ट्यूमर का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो यह धीरे-धीरे शरीर को कमजोर कर सकता है। हम आपको हिप ज्वॉइंट ट्यूमर के बारे में बताएंगे और 5 ऐसे खतरनाक लक्षणों की जानकारी देंगे, जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

हिप ज्वॉइंट ट्यूमर (Hip Joint Tumor) क्या है?

हिप ज्वॉइंट ट्यूमर हड्डियों या आसपास के टिश्यू में असामान्य कोशिकाओं के बढ़ने से बनता है। यह दो प्रकार का हो सकता है

बिनाइन (Benign): गैर-कैंसरकारी ट्यूमर

मैलिग्नेंट (Malignant): कैंसरकारी ट्यूमर

कभी-कभी यह ट्यूमर शरीर के अन्य हिस्सों से फैलकर कूल्हे तक पहुंच सकता है, जिसे मेटास्टैटिक कैंसर कहा जाता है।

यह धीरे-धीरे हड्डियों को कमजोर कर सकता है और चलने-फिरने में दिक्कतें पैदा कर सकता है।

हिप ज्वॉइंट ट्यूमर के कारण

हिप ट्यूमर कई वजहों से हो सकता है

जेनेटिक बदलाव (Genetic Mutation)

पहले से मौजूद हड्डियों की बीमारी

रेडिएशन का प्रभाव

कमजोर इम्यून सिस्टम

असामान्य कोशिकाओं का तेजी से बढ़ना

अगर परिवार में किसी को हड्डियों से जुड़ी गंभीर बीमारी रही हो, तो जोखिम बढ़ सकता है।

इन 5 लक्षणों को कभी न करें नजरअंदाज

अगर आपको इनमें से कोई लक्षण दिखाई दे, तो सतर्क हो जाएं

कूल्हे या जांघ में लगातार दर्द जो आराम से भी ठीक न हो

रात में दर्द बढ़ना

चलने में परेशानी या लंगड़ाहट

हिप के आसपास सूजन या गांठ का दिखाई देना

बिना कारण वजन कम होना और कमजोरी महसूस होना

ये संकेत किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं।

समय रहते क्या करें?

लगातार दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं

भारी काम और ज्यादा दबाव डालने से बचें

कैल्शियम और विटामिन D से भरपूर डाइट लें

नियमित एक्स-रे और स्कैन करवाएँ

किसी भी गांठ या सूजन को नजरअंदाज न करें

समय पर इलाज और सही जानकारी से हिप ज्वॉइंट ट्यूमर को गंभीर होने से रोका जा सकता है।

कूल्हे या जांघ का दर्द कभी-कभी साधारण समस्या लग सकता है, लेकिन अगर यह लंबे समय तक बना रहे और ऊपर बताए लक्षणों में से कोई दिखाई दे, तो इसे हल्के में न लें। सही समय पर जांच और इलाज से गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है।

