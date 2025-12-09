13 DECSATURDAY2025 8:12:44 PM
Nari

हाई प्रोटीन Pistachios फ्रोजन Yogurt Cups

  • Edited By Monika,
  • Updated: 09 Dec, 2025 06:05 PM
हाई प्रोटीन Pistachios फ्रोजन Yogurt Cups

नारी डेस्क : अगर आप कुछ ठंडा, स्वादिष्ट और हेल्दी खाना चाहते हैं, तो यह हाई प्रोटीन पिस्ता फ्रोजन योगर्ट कप्स आपके लिए परफेक्ट हैं। यह रेसिपी आसानी से बन जाती है और खाने में जितनी टेस्टी है, उतनी ही पौष्टिक भी। इसमें हंग योगर्ट और पिस्ता प्रोटीन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हैं, जबकि शहद प्राकृतिक मिठास देता है। बच्चों और बड़े दोनों के लिए यह हेल्दी और क्रंची फ्रोजन ट्रीट है।

Servings - 4

PunjabKesari

सामग्री

हंग योगर्ट – 150 ग्राम

पिस्ता – 30 ग्राम

शहद – 1 टेबलस्पून

ऑर्गेनिक फूड कलर (वैकल्पिक) – 1/8 टीस्पून

गार्निशिंग के लिए पिस्ता

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विधि

1. ब्लेंडर में 150 ग्राम हंग योगर्ट, 30 ग्राम पिस्ता, 1 टेबलस्पून शहद और 1/8 टीस्पून ऑर्गेनिक फूड कलर (यदि इस्तेमाल कर रहे हों) डालें। सभी सामग्री को अच्छी तरह ब्लेंड करें जब तक मिश्रण स्मूद न हो जाए।

2. तैयार मिश्रण को मोल्ड में डालें और 6-8 घंटे के लिए फ्रीज करें।

3. सेट होने के बाद मोल्ड से निकालें और ऊपर से पिस्ता से गार्निश करें।

4. सर्व करें।

