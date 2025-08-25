26 AUGTUESDAY2025 2:44:30 PM
खुशबू के चक्कर में सेहत से न खेलें! इन अंगों पर परफ्यूम लगाने की न करें गलती

  25 Aug, 2025
नारी डेस्क:  परफ्यूम लगाना हमारी रोज़मर्रा की आदत का हिस्सा बन चुका है। किसी भी खास मौके पर या ऑफिस जाते समय लोग खुद को तरोताज़ा महसूस करने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर के कुछ हिस्सों पर परफ्यूम लगाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है?

अगर आप भी बिना सोचे-समझे कहीं भी परफ्यूम छिड़क लेते हैं, तो ज़रा रुकिए। नीचे बताए गए शरीर के अंगों पर परफ्यूम लगाना स्किन, स्वास्थ्य और लंबे समय में आपकी सुंदरता दोनों को प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से

चेहरे पर परफ्यूम लगाना – बहुत बड़ा रिस्क

कई लोग गलती से परफ्यूम को चेहरे या गर्दन के नजदीक स्प्रे कर देते हैं, ताकि खुशबू सीधी हवा में फैले। लेकिन चेहरे की त्वचा बेहद नाजुक होती है और परफ्यूम में मौजूद अल्कोहल या अन्य केमिकल्स से एलर्जी, रैशेज़ या जलन हो सकती है। लंबे समय तक ऐसा करने से स्किन डार्क और ड्राय भी हो सकती है।

बगल (Underarms) में परफ्यूम लगाना – एलर्जी का कारण

बगल में पसीना ज़्यादा आता है, इसलिए कुछ लोग यहां परफ्यूम या डियो स्प्रे करते हैं। लेकिन ये आदत गलत है। परफ्यूम के रसायन, पसीने और स्किन की गर्मी से मिलकर एलर्जी, जलन या डार्कनेस पैदा कर सकते हैं। अगर ज़रूरत हो तो alcohol-free deodorant का इस्तेमाल बेहतर रहेगा।

कटे या जले हुए हिस्से पर परफ्यूम – भूलकर भी नहीं

अगर आपके शरीर पर कहीं कट, जलन या कोई स्किन इंफेक्शन है तो वहां परफ्यूम कभी न लगाएं। परफ्यूम में मौजूद केमिकल्स उस जगह को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे जलन, सूजन और स्किन डैमेज बढ़ सकती है।

आंखों के पास परफ्यूम – बहुत खतरनाक

कुछ लोग गले के पास या कान के पीछे परफ्यूम लगाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि परफ्यूम की हवा या छींटे आंखों तक भी जा सकते हैं। परफ्यूम की कुछ बूंदें भी आंखों में चली गईं तो जलन, पानी आना या धुंधला दिखना जैसी परेशानियां हो सकती हैं। यह आदत बेहद खतरनाक साबित हो सकती है।

जननांगों के पास परफ्यूम – बिल्कुल नहीं

कई लोग प्राइवेट पार्ट्स के पास भी परफ्यूम या डियो स्प्रे करने की गलती करते हैं ताकि शरीर से आने वाली गंध को छुपा सकें। लेकिन ये स्किन को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ संक्रमण (इंफेक्शन) का खतरा भी बढ़ाता है। इन हिस्सों की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए वहां केवल डॉक्टर द्वारा सुझाए गए प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करें।

तो परफ्यूम कहां लगाना सही है?

अगर आप सही ढंग से परफ्यूम लगाना चाहते हैं, तो इसे शरीर के pulse points पर लगाएं  जैसे कि कलाई, कान के पीछे की जगह, कोहनी के अंदरूनी हिस्से पर। ये जगहें शरीर की गर्मी को बाहर निकालती हैं, जिससे परफ्यूम की खुशबू ज़्यादा देर तक बनी रहती है और स्किन को कम नुकसान होता है।

परफ्यूम आपको आत्मविश्वास दे सकता है, लेकिन गलत जगह पर लगाया गया परफ्यूम आपकी सेहत और स्किन दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। अगली बार जब भी परफ्यूम लगाएं, तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें  ताकि आप महकें भी और सुरक्षित भी रहें।  

