हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया का देसी और स्टाइलिश लुक, सपना चौधरी को देती टक्कर

  • Updated: 02 Aug, 2025 01:07 PM
हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया का देसी और स्टाइलिश लुक, सपना चौधरी को देती टक्कर

नारी डेस्क:  हरियाणा की 24 साल की खूबसूरत और टैलेंटेड सिंगर-डांसर प्रांजल दहिया आज हरियाणवी इंडस्ट्री में एक चमकता सितारा बन चुकी हैं। सपना चौधरी की तरह ही प्रांजल भी अपने गानों और डांस के साथ-साथ अपने स्टाइल और लुक के लिए खूब चर्चा में रहती हैं। चलिए जानते हैं उनके कुछ खास सूट लुक्स के बारे में, जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।

पीले सूट में प्रांजल का परफेक्ट देसी लुक

प्रांजल ने पीले रंग के खूबसूरत सूट में अपनी स्टाइल दिखाकर फैंस का दिल जीत लिया। उनका अनारकली कट वाला शॉर्ट कुर्ता सुनहरे-लाल धागों और छोटे-छोटे रेड मोतियों से सजा हुआ था। नेकलाइन और सलवार के बॉर्डर पर दिया गया रेड-गोल्डन बॉर्डर लुक को बेहद खास बना रहा था। नेट का दुपट्टा और लंबी चोली के साथ उनका यह पंजाबी कुड़ी वाला अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ।

ग्रे कुर्ते में नजर आईं रूप की रानी

एक अन्य तस्वीर में प्रांजल ग्रे कलर के भारी कढ़ाई वाले कुर्ते में नजर आईं। सुनहरे सेक्विन सितारों और सफेद मोतियों की सजावट ने उनके लुक को क्लासी और शानदार बना दिया। फ्रंट, स्लीव्स और बॉर्डर पर भारी कढ़ाई ने इस सूट को खास बनाया। नेट दुपट्टा और मोती वाली लटकन ने उनकी खूबसूरती को और बढ़ाया।

सादगी में भी दिखा दिलकश अंदाज

प्रांजल का एक सादा लेकिन खूबसूरत लुक भी सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया। उन्होंने फ्लोरल प्रिंटेड कुर्ता और सलवार के साथ दोनों कंधों पर लाल दुपट्टा ओढ़ा था। झुमकों और चोटी में बंधे बालों के साथ उनका यह देसी अंदाज सबका ध्यान खींचने वाला था।

ये भी पढ़ें:  इतिहास के पन्नों से कैसे बनी बनारसी सिल्क साड़ी भारत की शान?

लाइलैक सूट में निखरी खूबसूरती

लाइलैक रंग के सिल्क सूट में प्रांजल की खूबसूरती और निखर गई। सुनहरे धागों से सजी गोल नेकलाइन और 3/4 स्लीव्स ने उनके लुक को क्लासी बनाया। भारी बॉर्डर और फ्लोरल बूटी ने इस सूट को प्रीमियम टच दिया। व्हाइट प्रिंटेड पैंट्स और सेक्विन दुपट्टा ने पूरा लुक कंप्लीट किया।

ऑरेंज कुर्ते में दिखाया नया स्टाइल

प्रांजल ने ऑरेंज वी नेक अनारकली कुर्ते में भी स्टाइल दिखाया, जिसमें सेंटर स्लिट कट और सुनहरे वर्क की खूबसूरती थी। मैचिंग पैंट्स और नीले कंट्रास्ट दुपट्टे ने इस लुक को परफेक्ट बनाया। बालों में चोटी, गोटा और ग्रीन मोती वाले चोकर ने उनकी सुंदरता को चार चांद लगाए।

गुलाबी सूट में अलग अंदाज

गुलाबी रंग के सूट में भी प्रांजल ने अपनी अलग पहचान बनाई। ब्रोकेड शॉर्ट कुर्ता और शरारा स्कर्ट का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके अलावा, लाइट पिंक ए-लाइन कुर्ता के साथ चूड़ीदार ने भी उनका लुक बेहद आकर्षक बनाया।

सपना चौधरी की लोकप्रियता के बीच अब प्रांजल दहिया भी हरियाणवी इंडस्ट्री में अपने गाने, डांस और फैशन के लिए अलग मुकाम बना रही हैं। उनका देसी और स्टाइलिश अंदाज युवाओं में खासा पसंद किया जाता है और आने वाले समय में वे इस क्षेत्र की बड़ी पहचान बनेंगी।  

