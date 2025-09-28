28 SEPSUNDAY2025 6:28:00 PM
दिल में स्टेंट डालने के बाद बदलें ये आदतें, हार्ट अटैक से मिल सकती है हमेशा के लिए राहत!

  28 Sep, 2025
नारी डेस्क:  आजकल बदलती लाइफस्टाइल और गलत खानपान के कारण हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब किसी मरीज की हार्ट आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो डॉक्टर उसे खोलने के लिए स्टेंट डालते हैं। यह स्टेंट एक पतली जालीदार नली होती है, जो ब्लॉक हुई नस को खोलकर खून के प्रवाह को सामान्य बना देती है। इससे न सिर्फ सीने में दर्द से राहत मिलती है, बल्कि भविष्य में दिल के दौरे का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। हालांकि, स्टेंट लगवाने के बाद केवल दवाइयों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता। मरीज को अपनी लाइफस्टाइल में भी कई अहम बदलाव करने होते हैं, ताकि स्टेंट दोबारा ब्लॉक न हो और दिल लंबे समय तक स्वस्थ बना रहे। आइए जानते हैं हार्ट में स्टेंट डलने के बाद किन आदतों को अपनाना जरूरी है।

हेल्दी डाइट अपनाएं

स्टेंट के बाद मरीज की डाइट सबसे अहम भूमिका निभाती है। रोजाना हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, दालें और कम फैट वाली चीजें खानी चाहिए। वहीं तली-भुनी चीजें, बेकरी आइटम्स, जंक फूड और ज्यादा मीठी चीजों से परहेज करना चाहिए। नमक और चीनी की मात्रा भी सीमित रखनी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा नमक हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है और ज्यादा चीनी डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ाती है।

नियमित फिजिकल एक्टिविटी करें

दिल की सेहत बनाए रखने के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट तक वॉक करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा हल्की एक्सरसाइज, योग और प्राणायाम भी फायदेमंद साबित होते हैं। हालांकि, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, खासकर अगर आप हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। याद रखें कि धीरे-धीरे एक्टिविटी बढ़ाएं, अचानक ज्यादा मेहनत न करें।

धूम्रपान और शराब को कहें अलविदा

अगर आप स्मोकिंग या शराब का सेवन करते हैं तो स्टेंट लगने के बाद यह आदत तुरंत छोड़ देनी चाहिए। सिगरेट पीने से ब्लड वेसेल्स कमजोर हो जाती हैं और स्टेंट दोबारा ब्लॉक हो सकता है। वहीं शराब का सेवन भी दिल पर अतिरिक्त दबाव डालता है। बेहतर होगा कि इन आदतों को पूरी तरह त्याग दें और एक हेल्दी जीवनशैली अपनाएं।

तनाव से दूरी बनाएं

ज्यादा तनाव हार्ट के लिए जहर के समान है। लगातार टेंशन लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना तक बढ़ सकता है। इसलिए रोज कुछ समय मेडिटेशन, गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज और योग के लिए निकालें। म्यूजिक सुनना, किताबें पढ़ना या परिवार के साथ समय बिताना भी तनाव दूर करने के अच्छे तरीके हैं।

 नियमित जांच और फॉलो-अप

स्टेंट लगवाने के बाद नियमित जांच बेहद जरूरी होती है। समय-समय पर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल की जांच करानी चाहिए। इसके अलावा, हार्ट की कार्यक्षमता जानने के लिए डॉक्टर अक्सर ECG, इको या स्ट्रेस टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। इन जांचों से यह पता चलता है कि स्टेंट सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। समय पर फॉलो-अप और दवाइयों का सेवन भविष्य में बड़ी दिक्कतों से बचा सकता है।

कुल मिलाकर, हार्ट में स्टेंट लगवाने के बाद संतुलित डाइट, नियमित व्यायाम, तनाव से दूरी और समय पर जांच जीवन को लंबे समय तक स्वस्थ बना सकते हैं। सही लाइफस्टाइल अपनाकर आप दोबारा दिल का दौरा पड़ने के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं और एक सामान्य जीवन जी सकते हैं।  

