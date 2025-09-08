नेपाल में विद्रोह: Facebook, Instagram के चक्कर में नई पीढ़ी का फूटा गुस्सा, प्रदर्शन में 6 लोगों की गई जान

नारी डेस्क: स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को जेनरेशन Z के युवाओं ने कथित भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले के खिलाफ नेपाल में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रदर्शनकारी सोमवार को काठमांडू के मैतीघर में सरकार के फैसले के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए एकत्र हुए। हिंसक झड़पों के दौरान छह लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कई घायलों की पहचान अभी तक अज्ञात है।



'नेपो किड' और 'नेपो बेबीज़' हैशटैग कर रहा ट्रेंड

'द काठमांडू पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, 'नेपो किड' और 'नेपो बेबीज़' जैसे हैशटैग हाल के दिनों में नेपाल में ऑनलाइन ट्रेंड कर रहे हैं, और ओली के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अपंजीकृत प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने के फैसले के बाद इसमें तेजी आई है। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय के अनुसार, 'हामी नेपाल' ने रैली का आयोजन किया था, जिसके लिए पूर्व अनुमति मांगी गई थी। समूह के अध्यक्ष सुधन गुरुंग ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन नेपाल सरकार की कार्रवाइयों और भ्रष्टाचार के विरोध में आयोजित किया गया था और उन्होंने कहा कि इसी तरह के विरोध प्रदर्शन पूरे देश में आयोजित किए जाएंगे।



पुलिस ने की हवाई फायरिंग

आयोजक सोशल मीडिया का उपयोग करके विरोध प्रदर्शन के मार्गों और सुरक्षा सुझावों के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं और उन्होंने छात्रों से अपनी वर्दी में और किताबें लेकर प्रदर्शन में भाग लेने का आग्रह किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ने के बाद न्यू बानेश्वर में नेपाली सेना तैनात की गई है। क्षेत्र में कर्फ्यू लगाए जाने के बाद नेपाली सेना तैनात की गई थी। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रों में घुसने और संघीय संसद परिसर में प्रवेश करने के बाद कर्फ्यू लगा दिया। 'द हिमालयन टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले, सुरक्षा बलों ने युवा प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस, पानी की बौछारें, रबर की गोलियां और यहां तक कि हवाई फायरिंग भी की थी। हालांकि, प्रदर्शनकारियों की सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प जारी रही।



नेपाल सरकार के इस फैसला का विरोध

4 सितंबर को, नेपाल सरकार ने सभी अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को ब्लॉक कर दिया क्योंकि उन्होंने समय सीमा तक मंत्रालय से संपर्क नहीं किया। निर्देश के बाद, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (एनटीए) ने उन 26 प्लेटफ़ॉर्म के नाम साझा किए जिन्हें बंद किया जाएगा, जिनमें फ़ेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचैट, क्वोरा, टम्बलर, क्लबहाउस, मैस्टोडॉन, रंबल, वीके, लाइन, आईएमओ, ज़ालो, सोल और हैमरो पैट्रो शामिल हैं।