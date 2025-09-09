12 SEPFRIDAY2025 12:55:46 PM
गंजेपन की वजह बन सकती है लिवर की ये बीमारी! युवाओं पर मंडरा रहा है खतरा, स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 09 Sep, 2025 12:13 PM
 नारी डेस्क:  क्या आपको पता है कि सिर्फ जीन या स्ट्रेस ही नहीं, बल्कि आपकी लिवर की खराब सेहत भी गंजेपन (Hair Loss) की वजह बन सकती है? एक नई स्टडी में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि फैटी लिवर जैसी बीमारी आपके बालों की सेहत को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है। ख़ास तौर पर युवाओं में यह खतरा तेजी से बढ़ रहा है।

क्या कहती है नई स्टडी?

स्टडी के मुताबिक, फैटी लिवर से शरीर में पोषक तत्वों की कमी, हार्मोनल असंतुलन और सूजन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। ये तीनों कारण सीधे तौर पर बाल झड़ने और हेयर फॉलिकल्स कमजोर होने का कारण बन सकते हैं।

कैसे लिवर खराब होने पर बाल झड़ने लगते हैं?

लिवर का मुख्य काम शरीर में जरूरी पोषक तत्वों जैसे आयरन, जिंक, और विटामिन B को स्टोर और प्रोसेस करना होता है। फैटी लिवर की स्थिति में लिवर का यह कार्य बाधित हो जाता है और शरीर में इन जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं और हेयर डेंसिटी में गिरावट आने लगती है।

हार्मोन असंतुलन और हेयर लॉस

लिवर शरीर में एंड्रोजन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब लिवर कमजोर होता है पुरुषों में एंड्रोजन का स्तर बढ़ सकता है, जिससे मेल पैटर्न बाल्डनेस जैसी स्थिति पैदा होती है। महिलाओं में भी हार्मोन असंतुलन के कारण हेयर थिनिंग की समस्या हो सकती है।

ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन भी है जिम्मेदार

शोधकर्ताओं के अनुसार, फैटी लिवर वाले मरीजों में अक्सर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन देखी जाती है। ये दो कारक हेयर फॉलिकल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। नतीजा – लगातार हेयर लॉस और समय से पहले गंजापन।

ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से भी हो सकता है लिंक

स्टडी में यह भी देखा गया कि एलोपेसिया एरियाटा (एक प्रकार का हेयर लॉस) वाले कई मरीजों में फैटी लिवर की आशंका ज्यादा पाई गई। हालांकि यह संबंध पूरी तरह प्रमाणित नहीं है, लेकिन संकेत हैं कि लिवर की खराबी और हेयर लॉस के बीच गहरा कनेक्शन हो सकता है।

बालों को बचाने के लिए क्या करें?

हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बालों की सेहत बनाए रखने के लिए लिवर को स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए डाइट में शामिल करें

हरी पत्तेदार सब्जियां

मौसमी फल

अंडा और मछली

साबुत अनाज

लाइफस्टाइल में लाएं बदलाव

ब्रिस्क वॉक और हल्की एक्सरसाइज

योगा

शराब और जंक फूड से परहेज़

मेडिकल सलाह: अगर बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, तो डॉक्टर से लिवर फंक्शन टेस्ट और हार्मोन चेकअप करवाएं। सही समय पर इलाज शुरू करने से गंजेपन से बचा जा सकता है। आज की तेज़-रफ्तार ज़िंदगी में फैटी लिवर और बाल झड़ने की समस्या आम होती जा रही है। लेकिन अब यह समझना ज़रूरी है कि दोनों समस्याएं एक-दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं।

लिवर स्वस्थ रहेगा तो बाल भी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए सिर्फ बालों पर तेल लगाना काफी नहीं, शरीर के अंदर की सफाई और पोषण भी उतना ही ज़रूरी है।

(Disclaimer): यह लेख सामान्य स्वास्थ्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी लक्षण या इलाज के लिए डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लें   

 

