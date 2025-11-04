एवरग्रीन गजरा देगा भीड़ से हटके लुक, शादी हो या पार्टी करें Hairstyles में शामिल

नारी डेस्क: खूबसूरत दिखने के लिए महिलाएं क्या कुछ नहीं करती हैं। कपड़े हों या फिर हेयरस्टाइल वह खुद को एक अलग ट्विस्ट देने की कोशिश करती हैं। अगर हेयरस्टाइल की बात की जाए तो गजरा महिलाओं की पहली पसंद है। गजरा लगाने का फैशन कोई नया नहीं बल्कि काफी पुराना है। भले ही आज जमाना मॉर्डन हो गया हो लेकिन इसका क्रेज उतना ही है जैसे पहले थे। आज आपको गजरे के ऐसे आइडियाज बताते हैं जिनके जरिए आप अपने बालों को एक अलग लुक दे सकती हैं।

गजरा बन

जुड़े के साथ गजरा लगाने का ट्रैंड तो काफी पुराना है। वहीं अगर आप किसी फंक्शन, त्यौहार या फिर पार्टी में गजरा लगाने की सोच रही हैं तो इस तरह बन बनाकर गजरा लगा सकती हैं। बनारसी साड़ी, सूट या फिर लहंगे के साथ इस तरह का हेयर स्टाइल खूब जचता है।

क्लिप के साथ गजरा

अगर आप बालों में ज्यादा हैवी गजरा नहीं लगाना चाहती हैं तो इस तरह हल्के से कर्ल डालकर क्लिप के साथ गजरा सजा सकती हैं। पीन के साथ इसे टाइअप जरूर कर लें ताकि यह आपके बालों से न उतरे। इस तरह का आपको खूबसूरत दिखाने में कामयाब रहेगा।

चोटी में गजरा

जरूरी नहीं है कि गजरा जुड़े के साथ ही अच्छा लगता है अगर आपके बाल लंबे हैं तो इस तरह चोटी बनाकर भी गजरा लगाया जा सकता है। आप चाहें तो चोटी को गजरे की अलग अलग लेयर से भी सजा सकती हैं। ये हेयर स्टाइल बनाना आसान भी है।

खुले बालों में गजरा

खुले बालों को गॉर्जियस लुक देने के लिए भी गजरा लगाया जा सकता है। आप चाहें तो आगे से फ्रेंच स्टाइल चोटी बनाकर पीछे बालों में गजरा सिंपल तरीके से लगा सकती हैं। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की तरह सिंपल सोबर सूट के साथ इस तरह का हेयरस्टाइल आपके लुक को और भी निखार देगा।





फ्लावर गजरा

इन दिनों कलरफुल गजरा लगाना का भी खूब ट्रेंड चल रहा है। कलरफुल फूलों वाले गजरे के साथ आप खुद को भीड़ से हटके लुक दे सकती हैं। रंग-बिरंगे फूलों में आपको कई तरह की वैरायटी मिल जाएगी। अपनी पसंद के अनुसार, इन्हें चूज करके बालों में लगाएं। लाल गुलाब के फूलों के गजरा भी खूब पसंद किया जा रहा है।

हाफ बन गजरा

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के जैसे भी आप बालों का छोटा सा बन बनाकर इस तरह गजरा लगा सकती हैं। यंग गर्ल्स के लिए यह हेयरस्टाइल एकदम परफेक्ट रहेगा।