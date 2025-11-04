07 NOVFRIDAY2025 8:26:29 PM
एवरग्रीन गजरा देगा भीड़ से हटके लुक, शादी हो या पार्टी करें Hairstyles में शामिल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 04 Nov, 2025 12:49 PM
नारी डेस्क: खूबसूरत दिखने के लिए महिलाएं क्या कुछ नहीं करती हैं। कपड़े हों या फिर हेयरस्टाइल वह खुद को एक अलग ट्विस्ट देने की कोशिश करती हैं। अगर हेयरस्टाइल की बात की जाए तो गजरा महिलाओं की पहली पसंद है। गजरा लगाने का फैशन कोई नया नहीं बल्कि काफी पुराना है। भले ही आज जमाना मॉर्डन हो गया हो लेकिन इसका क्रेज उतना ही है जैसे पहले थे। आज आपको गजरे के ऐसे आइडियाज बताते हैं जिनके जरिए आप  अपने बालों को एक अलग लुक दे सकती हैं।

गजरा बन

जुड़े के साथ गजरा लगाने का ट्रैंड तो काफी पुराना है। वहीं अगर आप किसी फंक्शन, त्यौहार या फिर पार्टी में गजरा लगाने की सोच रही हैं तो इस तरह बन बनाकर गजरा लगा सकती हैं। बनारसी साड़ी, सूट या फिर लहंगे के साथ इस तरह का  हेयर स्टाइल खूब जचता है।

PunjabKesari

क्लिप के साथ गजरा

अगर आप बालों में ज्यादा हैवी गजरा नहीं लगाना चाहती हैं तो इस तरह हल्के से कर्ल डालकर क्लिप के साथ गजरा सजा सकती हैं। पीन के साथ इसे टाइअप जरूर कर लें ताकि यह आपके बालों से न उतरे। इस तरह का आपको खूबसूरत दिखाने में कामयाब रहेगा।

PunjabKesari

चोटी में गजरा

जरूरी नहीं है कि गजरा जुड़े के साथ ही अच्छा लगता है अगर आपके बाल लंबे हैं तो इस तरह चोटी बनाकर भी गजरा लगाया जा सकता है। आप चाहें तो चोटी को गजरे की अलग अलग लेयर से भी सजा सकती हैं। ये हेयर स्टाइल बनाना आसान भी है।

PunjabKesari

खुले बालों में गजरा

खुले बालों को गॉर्जियस लुक देने के लिए भी गजरा लगाया जा सकता है। आप चाहें तो आगे से फ्रेंच स्टाइल चोटी बनाकर पीछे बालों में गजरा सिंपल तरीके से लगा सकती हैं। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की तरह सिंपल सोबर सूट के साथ इस तरह का हेयरस्टाइल आपके लुक को और भी निखार देगा।

PunjabKesari
 
फ्लावर गजरा

इन दिनों कलरफुल गजरा लगाना का भी खूब ट्रेंड चल रहा है।  कलरफुल फूलों वाले गजरे के साथ आप खुद को भीड़ से हटके लुक दे सकती हैं। रंग-बिरंगे फूलों में आपको कई तरह की वैरायटी मिल जाएगी। अपनी पसंद के अनुसार, इन्हें चूज करके  बालों में लगाएं। लाल गुलाब के फूलों के गजरा भी खूब पसंद किया जा रहा है।

PunjabKesari

हाफ बन गजरा

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के जैसे भी आप बालों का छोटा सा बन बनाकर इस तरह गजरा लगा सकती हैं। यंग गर्ल्स के लिए यह  हेयरस्टाइल एकदम परफेक्ट रहेगा।

PunjabKesari

