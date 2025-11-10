10 NOVMONDAY2025 8:59:35 PM
  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Nov, 2025 02:00 PM
बॉलीवुड हसीनाओं जैसी खूबसूरती पाने के लिए फॉलो करें ये स्किन केयर रूटीन

नारी डेस्क: बॉलीवुड की एक्ट्रेस न सिर्फ अपनी बेबाक एक्टिंग बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। सभी महिलाएं ऐसे में उन्हीं की तरह खूबसूरत त्वचा पाना चाहती हैं। ऐसे में अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी स्किन काफ़ी ग्लोइंग और बेदाग हो जाए तो हम आपको आज कुछ एक्ट्रेस की बेसिक स्किन केयर रूटीन बताने जा रहे हैं, जिसे आप भी फॉलो कर खुद को सुंदर दिखा सकती हैं। 

चीनी से करती हैं परहेज 

अपनी स्किन को हमेशा जवान और पिम्पल फ्री रखना है तो डेली डाइट से शुगर यानि चीनी या चीनी से बनी चीजों को बंद करना होगा क्योंकि चीनी में सल्फेट जैसे ऐसे कई हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो हमे स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसे फेस पर पिंपल्स , स्किन का मुरझाया रहना , झुर्रियां और कई तरह की बीमारी भी होने का डर रहता है। 

PunjabKesari

स्किन को हाइड्रेट रखें 

‘त्वचा की असली केयर तब ही है जब आप उसे हाइड्रेटेड रखें " स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए दिन में 3 लीटर यानि 10 से 15 ग्लास पानी पीएं। साथ ही कोकोनट वाटर, बटर मिल्क और शुगर फ्री जूस पीकर अपने आपको एनर्जेटिक और ग्लोइंग रख सकते हैं।

इंस्टेंट ग्लो के लिए पपीता पैक

इंस्टेंट ग्लो के लिए कियारा, पपीता पैक भी इस्तेमाल करती हैं। पपीते को मैश करके चेहरे पर लगाकर रोजाना मसाज करती है जिससे त्वचा को पोषक तत्व मिलते है और स्किन ग्लो करने लगती है।

PunjabKesari

नाइट क्रीम लगाना नहीं भूलती

डेली स्किन रूटीन में  नाइट स्किन रूटीन बहुत जरुरी है। इसलिए रात को स्किन केयर करने से ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा आप मेकअप यूज़ करती हैं तो इसे उतारना न भूलें और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज जरूर करें। 

सब्जियां और फल खाना नहीं भूलती

एक्ट्रेस अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फ्रूट्स, प्रोटीन रिच खाना खाती हैं। इनको खाने से न केवल सेहत फिट रहती है बल्कि खूबसूरती भी मिलती है।

PunjabKesari

