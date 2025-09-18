बेटों की एक्सीडेट में मौत, सुनकर पिता ने भी तोड़ा दम....  एक साथ निकली घर के तीन आदमियों की अर्थी

नारी डेस्क: एक बाप का सबसे बड़ा दुख होता है अपनी आंखों के सामने बच्चों की अर्थी देखना। अपने दो जवान बेटों की मौत का सदमा एक बाप को ऐसा लगा कि उन्होंने भी दम तोड़ दिया। जब बाप और बेटों की अर्थी एक साथ निकली तो पूरा गांव रो पड़ा। हर किसी का बस यही कहना था कि भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए।



जयपुर जिले के चौमूं क्षेत्र के हस्तेड़ा गांव की यहां बाइक पर जा रह दो भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह दुखद खबर जैसे ही परिवार को मिली तो चीख- पुकार मच गई। पिता दुर्गालाल कुमावत तो इस सदम को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और बेटों की मौत के कुछ देर बाद ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया।



उस महिला पर क्या बीत रही होगी जिसने एक साथ अपने दो जवान बेटों और पति को खो दिया। जब पिता और दोनों बेटों की अर्थी एक साथ उठी तो पूरा गांव रो पड़ा। एक ही चिता में तीनों को अंतिम विदाई दी गई। इस हादसे का पूरा गांव शोक मना रहा है, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है।