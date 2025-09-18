19 SEPFRIDAY2025 2:45:07 PM
Nari

बेटों की एक्सीडेट में मौत, सुनकर पिता ने भी तोड़ा दम....  एक साथ निकली घर के तीन आदमियों की अर्थी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 18 Sep, 2025 04:37 PM
बेटों की एक्सीडेट में मौत, सुनकर पिता ने भी तोड़ा दम....  एक साथ निकली घर के तीन आदमियों की अर्थी

नारी डेस्क: एक बाप का सबसे बड़ा दुख होता है अपनी आंखों के सामने बच्चों की अर्थी  देखना। अपने दो जवान बेटों की मौत का सदमा एक बाप को ऐसा लगा कि उन्होंने भी दम तोड़ दिया। जब बाप और बेटों की अर्थी एक साथ निकली तो पूरा गांव रो पड़ा।  हर किसी का बस यही कहना था कि भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। 
 

यह भी पढ़ें: Yo Yo Honey Singh को 6 साल बाद मिली राहत
 

जयपुर जिले के चौमूं क्षेत्र के हस्तेड़ा गांव की यहां बाइक पर जा रह दो भाइयों की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह दुखद खबर जैसे ही परिवार को मिली तो चीख- पुकार मच गई। पिता दुर्गालाल कुमावत तो इस सदम को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और बेटों की मौत के कुछ देर बाद ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। 
 

यह भी पढ़ें: England में प्लानिंग, लुधियाना  में मर्डर
 

उस महिला पर क्या बीत रही होगी जिसने एक साथ अपने दो जवान बेटों और पति को खो दिया।  जब पिता और दोनों बेटों की अर्थी एक साथ उठी  तो पूरा गांव रो पड़ा। एक ही चिता में तीनों को अंतिम विदाई  दी गई। इस हादसे का पूरा गांव शोक मना रहा है, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it