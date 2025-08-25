26 AUGTUESDAY2025 2:42:19 PM
Nari

आफत में बेटे की जान, मां को रो-रोकर बुरा हाल… भय और डर में अमेरिका में गिरफ्तार  सिख ट्रक ड्राइवर का परिवार

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 25 Aug, 2025 08:58 AM
आफत में बेटे की जान, मां को रो-रोकर बुरा हाल… भय और डर में अमेरिका में गिरफ्तार  सिख ट्रक ड्राइवर का परिवार

नारी डेस्क: तरनतारन के रटौल गांव के ट्रक चालक हरजिंदर सिंह का परिवार अमेरिका के फ्लोरिडा में हुए एक दुखद हादसे के बाद भय और अनिश्चितता में जी रहा है, जहां हरजिंदर के ट्रक के यू-टर्न लेने से कथित तौर पर टक्कर हो गई जिसमें तीन लोगों की जान चली गई। इस घटना ने विवाद खड़ा कर दिया है, हरजिंदर अब अमेरिका में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिसके कारण उनके परिवार ने भारत सरकार से हस्तक्षेप की अपील की है।

PunjabKesari
27 अगस्त को आएगा हरजिंदर को लेकर फैसला

इस दुर्घटना के गंभीर परिणाम हुए हैं, जिसमें अमेरिका में विदेशी ड्राइवरों के लिए नए वर्क परमिट पर अस्थायी रोक भी शामिल है। हरजिंदर का परिवार, इस स्थिति से तबाह हो गया है वह  इस बात पर जोर दे रहा है कि यह घटना एक दुर्घटना थी, जानबूझकर की गई कार्रवाई नहीं। 45 साल की जेल की सज़ा की संभावित अफवाहों ने खलबली मचा दी थी,हालांकि मामला अभी शुरुआती दौर में है और अगली सुनवाई 27 अगस्त, 2025 को होनी है। हरजिंदर का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील नियुक्त किया गया है, और परिवार को उम्मीद है कि यह मामला अपराध के बजाय एक दुर्घटना साबित होगा।


परिवार कर रहा प्रार्थना

परिवार ने आरोप लगाया कि अमेरिका में इस मामले का राजनीतिकरण किया गया है, जिसके कारण हरजिंदर के साथ अनुचित व्यवहार हुआ है। उनका दावा है कि पुलिस अनजाने में हुई घटना के बावजूद उसे अपराधी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। हरजिंदर की मां का हाल बेहाल है, लेकिन वह मीडिया से बात करने से बच रही हैं। रटौल का स्थानीय समुदाय उसकी सुरक्षा और न्याय के लिए गांव के गुरुद्वारे में प्रार्थना कर रहा है।अपनी परेशानियों को और बढ़ाते हुए, परिवार ने हरजिंदर के नाम का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी वाले धन उगाहने वाले अभियानों के बारे में चिंता जताई है। 

PunjabKesari
भारत सरकार से समर्थन मांग रहा परिवार

दिलबाग सिंह सहित रिश्तेदारों का दावा है कि हरजिंदर का समर्थन करने के बहाने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में लाखों रुपये इकट्ठा करने वाले 174 खातों का पता चला है। परिवार ने जनता से इन घोटालों में शामिल न होने का आग्रह किया है।इस  बीच, फ्लोरिडा में ट्रक चालक संघों ने कथित तौर पर सेवाएँ निलंबित कर दीं और विरोध प्रदर्शन किया। उनका तर्क है कि हरजिंदर ने जानबूझकर दुर्घटना नहीं की। उनका तर्क है कि मामले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और यह घटना एक दुखद दुर्घटना थी। जैसे-जैसे मुकदमा आगे बढ़ रहा है, हरजिंदर का परिवार अपने बेटे के लिए उचित व्यवहार और न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार से समर्थन मांग रहा है।
 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it