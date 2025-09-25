25 SEPTHURSDAY2025 9:05:44 PM
Dussehra Celebration: दशहरे पर इन 5  ट्रेडिशनल मिठाइयां से बढ़ाएं खुशियां

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 25 Sep, 2025 05:11 PM
Dussehra Celebration: दशहरे पर इन 5  ट्रेडिशनल मिठाइयां से बढ़ाएं खुशियां

नारी डेस्क:  दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। यह न सिर्फ भगवान राम की रावण पर विजय की याद दिलाता है बल्कि परिवार और समाज को साथ मिलकर उत्सव मनाने का भी मौका देता है। भारत में कोई भी त्योहार मिठाइयों के बिना अधूरा लगता है और दशहरे पर तो खासतौर पर पारंपरिक मिठाइयों का स्वाद ही उत्सव को दोगुना कर देता है। इस बार अगर आप अपने परिवार और मेहमानों के लिए कुछ खास तैयार करना चाहते हैं, तो ये 5 मिठाइयां आपके दशहरे को और भी मीठा बना देंगी।

नारियल की बर्फी – स्वाद और सादगी का संगम

नारियल की बर्फी दशहरे और दुर्गा पूजा पर सबसे ज्यादा बनाई जाती है। इसकी खासियत है कि इसे बनाना बेहद आसान है और इसका स्वाद हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। घिसा हुआ नारियल और चीनी को साथ में पकाकर उसमें इलायची पाउडर और काजू मिलाने से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। ठंडा करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और लीजिए तैयार है घर की बनी स्वादिष्ट नारियल बर्फी।

 मोतीचूर के लड्डू – हर पूजा का प्रसाद

मोतीचूर के लड्डू दशहरे पर प्रसाद के रूप में सबसे ज्यादा बांटे जाते हैं। बेसन से बने छोटे-छोटे बूंदे जैसे दाने चाशनी में डुबोकर इलायची और ड्राई फ्रूट्स के साथ गोल लड्डू का रूप ले लेते हैं। इनकी खुशबू और स्वाद ऐसा होता है कि एक बार खाने के बाद आप रोक नहीं पाएंगे। दशहरे की पूजा के बाद मोतीचूर का लड्डू खाने की परंपरा कई घरों में आज भी कायम है।

मेवे की खीर – त्योहार का क्लासिक स्वाद

त्योहार की मिठाइयों में खीर का नाम हमेशा से खास रहा है। दूध, मेवे और इलायची की खुशबू से बनी खीर दशहरे पर एक परफेक्ट मिठाई है। इसमें अगर केसर भी डाल दें तो इसका स्वाद और भी शानदार हो जाता है। चाहे ठंडी खाई जाए या गरम, मेवे की खीर हर किसी के दिल को जीत लेती है और दशहरे के भोज को खास बना देती है।

बेसन की बर्फी – पारंपरिक स्वाद का जादू

बेसन से बनी मिठाइयां भारतीय घरों में सदियों से लोकप्रिय रही हैं। दशहरे पर बेसन की बर्फी बनाना एक परंपरा सी माना जाता है। घी में भुना हुआ बेसन, चीनी और इलायची का मेल इतना लाजवाब होता है कि इसका स्वाद लंबे समय तक याद रहता है। आसान विधि और शानदार स्वाद इसे हर त्योहार की हिट मिठाई बना देता है।

जलेबी – त्योहार का मीठा आकर्षण

जलेबी दशहरे की सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक है। खासकर गुजरात और मुंबई में दशहरे पर जलेबी खाने का रिवाज बेहद लोकप्रिय है। सुनहरी, कुरकुरी और रसदार जलेबी जब गर्मागर्म परोसी जाती है तो त्योहार की रौनक और बढ़ जाती है। इसे घर पर बनाना भी आसान है और इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको खूब भाता है।

इस दशहरे पर अगर आप चाहते हैं कि आपका उत्सव और भी खास और मीठा बन जाए, तो इन 5 पारंपरिक मिठाइयों को जरूर शामिल करें। ये न सिर्फ आपके घर की रौनक बढ़ाएंगी बल्कि रिश्तों में मिठास भी घोल देंगी।  

