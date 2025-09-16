16 SEPTUESDAY2025 7:50:28 PM
ज्वैलर्स की चालाकी से बचना है तो  पहले यह  गोल्ड फॉर्मूला जरूर समझ लें

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 16 Sep, 2025 11:55 AM
नारी डेस्क: हर बार जब आप सोना खरीदते हैं, तो क्या वाकई जानते हैं कि आपने जो कीमत चुकाई है, उसमें कितना हिस्सा असली सोने का है... और कितना सिर्फ "चार्जेस" के नाम पर वसूला गया पैसा? बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने जो बिल पे किया, वही गोल्ड का असली दाम है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। क्या आप जानते हैं  एक बेहद साधारण-सा फॉर्मूला है, जिसे अगर आपने समय पर समझ लिया, तो अगली बार सोने की ज्वेलरी खरीदते समय आप हजारों रुपये बचा सकते हैं। लेकिन अगर यह फॉर्मूला नहीं पता, तो मुमकिन है कि हर बार आपकी जेब से पैसा निकाला जा रहा हो... और आपको इसका अंदाज़ा तक न हो। इस लेख में हम उसी छिपे हुए गणित का पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जिसे ज्वैलर्स नहीं चाहते कि आप जानें।

हॉलमार्क की पहचान - शुद्धता की पहली गारंटी

जब भी आप सोने की ज्वेलरी खरीदें, सबसे पहले उस पर अंकित हॉलमार्क नंबर की जांच करें। हॉलमार्क भारत सरकार द्वारा प्रमाणित होता है और यह बताता है कि ज्वेलरी में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना है। आम तौर पर प्रयोग किए जाने वाले हॉलमार्क नंबर इस प्रकार होते हैं

750: 18 कैरेट (75% शुद्ध सोना)

916: 22 कैरेट (91.6% शुद्ध सोना)

990: 24 कैरेट (99% शुद्ध सोना)

हॉलमार्क नंबर के बिना आप यह तय ही नहीं कर सकते कि आपको कितनी शुद्धता का सोना बेचा जा रहा है। इसीलिए यह जानकारी अत्यंत आवश्यक है।

सोने की असली कीमत कैसे निकालें?

अक्सर दुकानदार जो कीमत बताते हैं, उसमें सोने की शुद्धता, मेकिंग चार्ज, और GST शामिल होते हैं। लेकिन जब ग्राहक को यह नहीं पता होता कि सोने की शुद्धता के आधार पर उसकी कीमत कैसे निकलती है, तब वे आसानी से भ्रमित हो सकते हैं।

सोने की सही कीमत निकालने का आसान फॉर्मूला है

(24 कैरेट का रेट / 24) × खरीदी जा रही ज्वेलरी का कैरेट × वजन (ग्राम) + मेकिंग चार्ज + GST

या एक और तरीका

(आज का 24K सोने का रेट ÷ 999) × हॉलमार्क नंबर = प्रति ग्राम की कीमत

उदाहरण- मान लीजिए आज का 24 कैरेट सोने का रेट है ₹10,000 प्रति 10 ग्राम यानी ₹1,000 प्रति ग्राम। आप 24 कैरेट (990 हॉलमार्क) की ज्वेलरी खरीद रहे हैं। तो 1 ग्राम की कीमत होगी (₹1,000 ÷ 999) × 990 ≈ ₹991 अगर वजन है 10 ग्राम, तो केवल शुद्ध सोने की कीमत होगी ₹991 × 10 = ₹9,910

अतिरिक्त चार्ज: कहां से आता है अंतर?

मेकिंग चार्ज यह वह रकम है जो डिज़ाइन और निर्माण के लिए ली जाती है। आमतौर पर यह 5% से 25% तक हो सकता है। उदाहरण: 10% मेकिंग चार्ज → ₹9,910 × 10% = ₹991 GST (वस्तु एवं सेवा कर): कुल मूल्य (सोना + मेकिंग चार्ज) पर 3% GST लगता है।

₹9,910 + ₹991 = ₹10,901

GST (3%) = ₹327.03

अंतिम कीमत

शुद्ध सोने की कीमत    ₹9,910

मेकिंग चार्ज                ₹991

GST (3%)               ₹327

कुल कीमत                ₹11,228

यहां स्पष्ट है कि कुल राशि ₹11,228 में से केवल ₹9,910 शुद्ध सोने की कीमत है। बाकी ₹1,318 अतिरिक्त शुल्क है, जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है।

कैसे बचें ओवरचार्जिंग से?

हर बार हॉलमार्क जरूर जांचें। बिल में मेकिंग चार्ज और GST को स्पष्ट रूप से देखें। खरीद से पहले बाजार में सोने का ताज़ा रेट जानें। मेकिंग चार्ज पर हमेशा मोलभाव करें। आज के समय में जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। यदि ग्राहक इस सरल फॉर्मूले को समझ लें और इसे खरीदारी के समय लागू करें, तो वे न केवल अपने पैसे की बचत कर सकते हैं बल्कि सही और पारदर्शी लेन-देन भी सुनिश्चित कर सकते हैं।

इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें ताकि अगली बार जब वे सोने की खरीदारी करें, तो वे भी पूरी जानकारी के साथ ज्वैलरी खरीदें और किसी प्रकार की ठगी से बच सकें। 

