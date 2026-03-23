बर्थ कंट्रोल पिल्स से सच में होता है कैंसर का खतरा? जानें एक्सपर्ट की राय

नारी डेस्क: बर्थ कंट्रोल पिल्स महिलाओं को गर्भधारण से रोकने के लिए बनाई गई गोलियां हैं। ये शरीर के हार्मोन को नियंत्रित करके ओव्यूलेशन (अंडोत्सर्जन) को रोकती हैं, जिससे गर्भधारण की संभावना कम हो जाती है। कंबाइंड पिल (Combined Pill) – इसमें एस्ट्रोजन (Estrogen) और प्रोजेस्टेरोन (Progesterone) दोनों हार्मोन होते हैं। मिनी पिल (Mini Pill) – इसमें केवल प्रोजेस्टेरोन होता है। सही तरीके और डॉक्टर की सलाह से इन गोलियों का सेवन काफी प्रभावी माना जाता है। यह याद रखना जरूरी है कि हर दवा की तरह इनका भी सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल अलग असर डालता है।

क्या पिल्स से कैंसर का खतरा बढ़ता है?

कुछ शोध बताते हैं कि लंबे समय तक कंबाइंड बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer) का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है। हालांकि, पिल्स लेना बंद करने के कुछ सालों में यह जोखिम सामान्य स्तर पर लौट आता है। कुछ अध्ययन सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) के जोखिम को भी जोड़ते हैं, लेकिन इसके लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। यानि, पिल्स को सीधे कैंसर का कारण मानना सही नहीं है। लेकिन ज्यादा इस्तेमाल या बिना डॉक्टर की सलाह के लेना खतरनाक हो सकता है।

बर्थ कंट्रोल पिल्स के फायदे

बर्थ कंट्रोल पिल्स सिर्फ गर्भनिरोधक ही नहीं हैं, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं ओवेरियन कैंसर (Ovarian Cancer) और एंडोमेट्रियल कैंसर (Endometrial Cancer) के जोखिम को कम कर सकती हैं। मासिक धर्म (Periods) को नियमित करने में मदद करती हैं। पीरियड्स के दर्द और असुविधा को कम करती हैं। इसलिए, पिल्स को केवल नुकसान के नजरिए से देखना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। सही तरीके और डॉक्टर की सलाह से इनका इस्तेमाल सुरक्षित और फायदेमंद हो सकता है।

क्या आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स लेनी चाहिए?

बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने का फैसला हर महिला की स्वास्थ्य स्थिति, उम्र और जरूरत पर निर्भर करता है। ध्यान रखने वाली बातें: बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी पिल्स शुरू न करें। कैंसर का खतरा सिर्फ पिल्स से नहीं, बल्कि धूम्रपान, शराब, मोटापा और खराब खानपान जैसी आदतों से भी बढ़ सकता है।

हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और डॉक्टर की निगरानी में ही फैसला लें। बर्थ कंट्रोल पिल्स का सही इस्तेमाल सुरक्षित और लाभकारी हो सकता है। हालांकि, लंबे समय तक या बिना चिकित्सक की सलाह के लगातार सेवन करने से ब्रेस्ट या सर्वाइकल कैंसर का जोखिम थोड़ा बढ़ सकता है।

इसलिए, सही जानकारी, डॉक्टर की सलाह और संतुलित जीवनशैली ही सुरक्षित और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है।

