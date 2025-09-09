12 SEPFRIDAY2025 12:55:24 PM
पार्लर का खर्च बचाएं: बिना हीट के भी बनें खूबसूरत कर्ल्स, जानिए आसान तरीका

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 09 Sep, 2025 03:02 PM
 नारी डेस्क: आमतौर पर कर्लिंग के लिए हम गर्म टूल्स जैसे कर्लिंग आयरन या हेयर स्टाइलर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह घर पर हो या पार्लर में। लेकिन इनमें बालों को भारी गर्मी लगती है, जिससे बाल सूख सकते हैं, टूट सकते हैं और कभी-कभी बर्न का खतरा भी हो जाता है।

बिना हीट के कर्ल्स: क्यों हैं खास?

आपको सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन हीट या मशीन के बिना भी आप बालों में खूबसूरत कर्ल बना सकती हैं। इस तरीके से बालों को नुकसान नहीं होता, और वह बरकरार भी रहते हैं। इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर सोनी ने यह तरीका एक वीडियो में बढ़िया तरीके से समझाया है तो चलिए जानते हैं यह बहुत ही आसान प्रोसेस क्या है।

स्टेप 1: बालों को हल्का गीला करें

सबसे पहले अपने बालों को स्कैल्प से लेकर बालों की लंबाई तक लगभग 70% गीला कर लें। गीले बालों में स्टाइलिंग अधिक रचनात्मक और नियंत्रित तरीके से हो पाती है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

स्टेप 2: चुन्नी से बनाएं ब्रेडेड कर्ल्स

गीले बालों के साथ अब प्रोसेस शुरू होती है एक साफ चुन्नी लें और उसे सिर के बीच में क्लिप या क्लैचर से फिक्स कर लें। चुन्नी की दोनों ओर से बाल लेकर दो ब्रैडेड स्टाइल बनाएं बच्चा ब्रेड बनाने जैसा तरीका अपनाएं। इन ब्रैड्स को कम से कम चार घंटे तक वैसे ही रहने दें। चार घंटों बाद जब आप इन्हें खोलेंगी, तो आपके बाल नेचुरल तरीके से कर्ल्ड और फ्रिज-फ्री दिखाई देंगे बिना किसी गर्मी या हेयर टूल के!

यह तरीका क्यों ख़ास है?

बाल सुरक्षित रहते हैं  कोई हीट नहीं, तो कोई डैमेज नहीं। लागत में बचत पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई उपकरण खरीदे बिना भी स्टाइल बन जाए। हल्के, नेचुरल लुक कर्ल्स शानदार दिखते हैं, लेकिन बाकी कीट-झिन प्रभाव नहीं होते।

 हेल्दी स्टाइलिंग का नया तरीका

यह हैक उन लोगों के लिए एक बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प है जो हेयर स्टाइल करना चाहते हैं, लेकिन बालों को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। खास मौका हो या रोज़मर्रा का लुक आप इस तरीके से हीटलेस, बेहतरीन और असानी से बनने वाली कर्ल्स पा सकती हैं।

   

