दही भल्ला पापड़ी Bites

नारी डेस्क : दही भल्ला पापड़ी बाइट्स एक स्वादिष्ट और क्रिस्पी स्नैक है, जिसे किसी भी पार्टी या शाम की चाय के साथ परोसा जा सकता है। यह रेसिपी न सिर्फ हेल्दी है बल्कि रंग-बिरंगे टॉपिंग्स और मसालों के साथ इसे देखने और खाने दोनों में मज़ेदार बनाती है। भले ही इसे बनाना थोड़ा टाइम ले, लेकिन इसका फ्लेवर और टेक्सचर हर किसी को पसंद आएगा।

Servings - 7

सामग्री

दही – 180 ग्राम

हरी चटनी – 2 बड़े चम्मच

नमक – 1/4 छोटा चम्मच

पिसी हुई चीनी – 1/4 छोटा चम्मच

भिगोई हुई सफेद दाल – 400 ग्राम

अदरक – 1 बड़ा चम्मच

हरी मिर्च – 1 बड़ा चम्मच

काली मिर्च – 1/2 छोटा चम्मच

हींग – 1/4 छोटा चम्मच

नमक – 1/2 छोटा चम्मच

करी पत्ते – 1 बड़ा चम्मच

पापड़ी – 70 ग्राम

इमली की चटनी – 2 बड़े चम्मच

चुकंदर – 20 ग्राम

गाजर – 20 ग्राम

चाट मसाला – 1 छोटा चम्मच

पार्सले – 1 बड़ा चम्मच

सेव – 2 बड़े चम्मच

अनार के दाने – 1 बड़ा चम्मच

विधि

1. एक बाउल में 180 ग्राम दही, 2 बड़े चम्मच हरी चटनी, 1/4 छोटा चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी डालें। अच्छी तरह फेंटकर अलग रख दें।

2. ब्लेंडर में 400 ग्राम भिगोई हुई सफेद दाल डालकर चिकनी पेस्ट बना लें।

3. पेस्ट को एक बाउल में निकालें और अच्छे से फेंटें। इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक, 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच हींग, 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच करी पत्ते डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

4. मिश्रण को इडली के मोल्ड में डालें, मोल्ड को स्टीमर में रखें, ढककर 10–12 मिनट तक स्टीम करें।

5. भल्लों को स्टीमर से निकालकर एक बोर्ड पर रखें।

6. भल्लों पर तैयार हरी चटनी फैलाएं। इसके ऊपर पापड़ी, इमली की चटनी, कद्दूकस किया हुआ चुकंदर, गाजर, सेव और अनार के दाने डालें।

7. ऊपर से चाट मसाला छिड़कें और पार्सले से सजाएं।

8. गरमा गरम परोसें।

