तांत्रिक की मंशा से दादा ने किया ऐसा, पोते की हालत देखकर दंग रह जाएंगे आप

  Updated: 28 Aug, 2025 04:36 PM
नारी डेस्क : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दादा ने अपने ही 17 साल के पोते की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी दादा का नाम शरण सिंह है। हत्या इतनी निर्मम थी कि उसने पहले पोते की गर्दन धड़ से अलग कर दी, फिर हाथ-पैर काटकर शरीर के टुकड़े कर दिए और उन्हें थैले में भरकर अलग-अलग जगह नाले में फेंक दिया।

घटना कैसे हुई?

मंगलवार को प्रयागराज के सरस्वती विद्या मंदिर में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र पीयूष घर से स्कूल जाने के लिए निकला था। लेकिन वह उस दिन स्कूल पहुंचा ही नहीं। जब देर शाम तक वह घर नहीं लौटा तो उसकी मां कामिनी देवी ने स्कूल जाकर जानकारी ली। वहां पता चला कि पीयूष उस दिन स्कूल आया ही नहीं था। इसके बाद परिवार ने करेली थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की।

पुलिस को मिले शव के टुकड़े

मंगलवार को ही पुलिस को नैनी औद्योगिक क्षेत्र के एक नाले से एक युवक का धड़ मिला। अगले दिन यानी बुधवार को, सैदपुर कछार इलाके से सिर भी बरामद किया गया। दोनों को जोड़कर पहचान की गई तो पता चला कि यह शव पीयूष का ही है।

तांत्रिक की सलाह पर की हत्या

पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। आरोपी दादा शरण सिंह ने खुद कबूल किया कि उसने ही पोते की हत्या की है। उसने बताया कि साल 2023 और 2024 में उसके बेटे और बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। इस दुख में डूबे शरण ने एक तांत्रिक से सलाह ली। तांत्रिक ने कहा कि पीयूष की मौत होनी थी, लेकिन उसकी जगह उसके बेटे और बेटी की मौत हो गई। इसलिए संतुलन बनाने के लिए पीयूष को मारना जरूरी है। तांत्रिक की इस बात पर यकीन करते हुए शरण ने अपने ही पोते की हत्या कर दी।

ऐसे गुत्थी सुलझी

जांच के दौरान एक महिला गवाह सामने आई। उसने बताया कि उसने एक आदमी को स्कूटर पर एक बड़ी गठरी लेकर नाले में फेंकते हुए देखा था। उसका हुलिया शरण सिंह से मेल खा रहा था। इसी आधार पर पुलिस ने शरण को हिरासत में लिया और पूछताछ की। पूछताछ में शरण ने सब कुछ मान लिया। उसने बताया कि उसने ही पीयूष की हत्या करके उसके शरीर के टुकड़े किए और उन्हें अलग-अलग जगह फेंक दिया।

पुलिस ने किया गिरफ्तार

डीसीपी अभिषेक भारती ने जानकारी दी कि आरोपी शरण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की आगे की जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि तांत्रिक कौन है और उसने क्यों ऐसी खतरनाक सलाह दी।

यह घटना न सिर्फ पूरे प्रयागराज बल्कि पूरे प्रदेश को हिलाकर रख देने वाली है। अंधविश्वास और तांत्रिक के बहकावे में आकर एक दादा ने अपने ही पोते की जिंदगी छीन ली।




 

