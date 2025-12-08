08 DECMONDAY2025 10:38:47 PM
Nari

क्रीमी पनीर Sandwich

  • Edited By Monika,
  • Updated: 08 Dec, 2025 07:18 PM
क्रीमी पनीर Sandwich

नारी डेस्क : अगर आप लंच या स्नैक के लिए कुछ स्वादिष्ट और हेल्दी चाहते हैं, तो क्रीमी पनीर सैंडविच आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें मसालेदार पनीर, हरी-लाल शिमला मिर्च और दही का क्रीमी फ्लेवर मिलता है, जो सैंडविच को ना केवल स्वादिष्ट बनाता है बल्कि पौष्टिक भी। इसे आसानी से घर पर बनाया जा सकता है और यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा।

Servings - 1

PunjabKesari

सामग्री

दही – 150 ग्राम

पेरी पेरी मसाला – 1/2 चम्मच

लाल मिर्च फ्लेक्स – 1/2 चम्मच

नमक – 1/2 चम्मच

शहद – 1 चम्मच

नींबू का रस – 1 टेबलस्पून

हरा धनिया – 1 टेबलस्पून

तेल – 1 टेबलस्पून

पनीर – 180 ग्राम

तेल – 1 टेबलस्पून

लहसुन – 2 चम्मच

प्याज – 50 ग्राम

हरी शिमला मिर्च – 60 ग्राम

लाल शिमला मिर्च – 30 ग्राम

नमक – 1/2 चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – 1/4 चम्मच

जीरा पाउडर – 1/2 चम्मच

पेरी पेरी मसाला – 1/2 चम्मच

लाल मिर्च फ्लेक्स – 1/2 चम्मच

मेयोनेज़ – 2 टेबलस्पून

हरा धनिया – 1 टेबलस्पून

नींबू का रस – 1 टेबलस्पून

मक्खन – 1 टेबलस्पून

पेरी पेरी मसाला – 1/4 चम्मच

हरा धनिया – 1 टेबलस्पून

सबवे ब्रेड – 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yum (@yum.recipe)

विधि

1. एक बाउल में 150 ग्राम दही, 1/2 चम्मच पेरी पेरी मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च फ्लेक्स, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच शहद, 1 टेबलस्पून नींबू का रस और 1 टेबलस्पून हरा धनिया डालकर अच्छे से मिलाएं। इसे अलग रख दें।

2. एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल गरम करें। इसमें 180 ग्राम पनीर डालकर हर तरफ़ से सुनहरा भूरा होने तक भूनें। फिर पैन से निकालकर अलग रख दें।

3. उसी पैन में 1 टेबलस्पून तेल गरम करें। इसमें 2 चम्मच लहसुन और 50 ग्राम प्याज डालें। प्याज का रंग पारदर्शी होने तक भूनें।

4. अब 60 ग्राम हरी शिमला मिर्च और 30 ग्राम लाल शिमला मिर्च डालें। कुछ सेकंड तक भूनें।

5. इसमें 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच पेरी पेरी मसाला और 1/2 चम्मच लाल मिर्च फ्लेक्स डालकर अच्छे से मिलाएँ।

6. फिर 2 टेबलस्पून मेयोनेज़, 1 टेबलस्पून हरा धनिया और 1 टेबलस्पून नींबू का रस डालकर 1 मिनट तक पकाएँ। फिर पैन से निकालकर अलग रख दें।

7. एक पैन में 1 टेबलस्पून मक्खन गरम करें। इसमें 1/4 चम्मच पेरी पेरी मसाला और 1 टेबलस्पून हरा धनिया डालकर मिलाएँ।

8. अब सबवे ब्रेड को पैन में हल्का भूनें। फिर निकालकर सर्विंग बोर्ड पर रखें।

9. तैयार दही मिश्रण को ब्रेड पर फैलाएँ। उसके ऊपर तैयार सब्ज़ी मिश्रण डालें। फिर दूसरे ब्रेड स्लाइस को भी दही मिश्रण लगाकर ढकें और बीच से काट लें।

10. गरमा-गरम सर्व करें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें। 
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it