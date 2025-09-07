09 SEPTUESDAY2025 1:59:48 PM
चंद्रग्रहण के बाद घर से नेगेटिविटी हटानी है? तो जरूर करें ये उपाय, बन जाएंगे मालामाल

  • Updated: 07 Sep, 2025 11:10 AM
चंद्रग्रहण के बाद घर से नेगेटिविटी हटानी है? तो जरूर करें ये उपाय, बन जाएंगे मालामाल

नारी डेस्क: चंद्रग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं, बल्कि इसका असर हमारे मन, शरीर और घर की ऊर्जा पर भी गहरा पड़ता है। ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार, ग्रहण काल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार तेज़ हो जाता है, जो हमारे जीवन में रुकावटें, मानसिक तनाव और आर्थिक समस्याएं ला सकता है। ऐसे में ग्रहण खत्म होने के बाद घर की शुद्धि और ऊर्जा संतुलन करना बहुत ज़रूरी होता है।

अगर आप चाहते हैं कि घर से नकारात्मकता दूर हो, धन-सम्पत्ति में वृद्धि हो और जीवन में फिर से सकारात्मकता लौटे  तो चंद्रग्रहण के बाद कुछ पारंपरिक लेकिन असरदार उपाय जरूर अपनाएं। इन छोटे-छोटे उपायों से न सिर्फ वातावरण शुद्ध होगा, बल्कि भाग्य के द्वार भी खुल सकते हैं। इस लेख में हम बताएंगे ऐसे सरल और प्रभावशाली उपाय जो न केवल नेगेटिविटी हटाएंगे, बल्कि आपके जीवन को बना सकते हैं सुख-समृद्धि से भरपूर।

 घर की संपूर्ण सफाई करें

ग्रहण के बाद घर में जमा हुई नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए सबसे पहले सफाई करना ज़रूरी है। कोशिश करें कि 8 सितंबर की सुबह उठकर पूरे घर की झाड़ू-पोंछा अच्छी तरह से करें। जितनी सफाई भौतिक रूप से होगी, उतना ही मानसिक सुकून मिलेगा।

 गौमूत्र या गंगाजल से शुद्धिकरण करें

घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए, सफाई के बाद पूरे घर में गौमूत्र का छिड़काव करें। यदि गौमूत्र उपलब्ध न हो, तो गंगाजल को चारों कोनों और कमरों में छिड़क दें। यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी एक शांतिप्रद अनुभव देती है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और एक नया सकारात्मक वातावरण बनता है।

 स्वयं की शुद्धि करें – सहन्दा नामक दल (मिट्टी) से स्नान

ग्रहण के बाद केवल घर ही नहीं, बल्कि स्वयं के शरीर और ऊर्जा की भी शुद्धि आवश्यक है। इसके लिए शास्त्रों में बताया गया है कि सहन्दा (या मुल्तानी मिट्टी) नामक दल शरीर पर लगाकर स्नान करना चाहिए। इससे न सिर्फ त्वचा साफ होती है, बल्कि अंदरूनी ठहराव और तनाव भी दूर होता है।

 गोबर उपले और हवन सामग्री से करें ऊर्जा शुद्धिकरण

8 सितंबर की शाम को एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जा सकती है  गाय के उपलों को जलाएं और उसमें कपूर, लोबान, गुग्गुल, और कुछ सूखी हवन सामग्री डालें। इस प्रक्रिया को घर के हर कमरे में घुमा कर करें, ताकि सभी कोनों से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकाली जा सके। ध्यान रखें, इस प्रक्रिया को करते समय घर में शांत वातावरण बनाए रखें और कुछ सकारात्मक मंत्रों का जप करें, जैसे "ॐ नमः शिवाय" या "शांति मंत्र"।

 मानसिक और आत्मिक शांति के लिए ध्यान करें

सफाई और शुद्धिकरण के बाद कुछ समय खुद के लिए निकालें। एकांत में बैठकर गहरी सांस लें, ध्यान करें और अपने मन को शांत करें। चंद्रग्रहण के प्रभाव से बनी अशांति को दूर करने के लिए यह जरूरी है।

 पितरों के लिए प्रार्थना करें (पितृ पक्ष की शुरुआत के कारण)

चूंकि यह समय पितृ पक्ष का है, इसलिए अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा और प्रार्थना करें। एक दीपक जलाकर, तिल जल में डालकर या किसी मंदिर में दान देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए काम करें। इससे घर में आशीर्वाद और सौभाग्य बना रहता है।
 
8 सितंबर को चंद्रग्रहण के प्रभाव से निकलने का समय है। यह दिन हमें एक मौका देता है कि हम अपने आस-पास की और अपने भीतर की ऊर्जा को फिर से सजीव और सकारात्मक बनाएं। सफाई, स्नान, हवन, और ध्यान जैसे छोटे-छोटे कदम हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

इस दिन को हल्के में न लें अपने घर, शरीर और मन की शुद्धि जरूर करें और आने वाले दिनों को शुद्ध, शांत और शुभ बनाएं।
 

 

 

