मौत के बाद भी दुश्मन नहीं छोड़ रहे सिद्धू मूसेवाला का पीछा, अब Statue पर बरसाई गोलियां

नारी डेस्क : मरने के बाद भी दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हरियाणा के डबवाली में सिद्धू की प्रतिमा पर कथित तौर पर गोलियां चलाई गईं। इस घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया, खासकर मूसेवाला की मां चरण कौर ने, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना दुख और गुस्सा ज़ाहिर किया।



मंगलवार को पंजाबी में लिखी एक भावुक पोस्ट में चरण कौर ने इस हमले को सिर्फ़ बर्बरता नहीं, बल्कि एक भावनात्मक आघात बताया। उन्होंने लिखा- "यह मेरी आत्मा पर एक ज़ख्म है। उसकी मौत के बाद भी उसके दुश्मन उसे चैन से नहीं रहने दे रहे हैं," । कौर ने ज़ोर देकर कहा कि उनका बेटा न्याय और लोगों के अधिकारों के लिए खड़ा था, और उसके निधन के बाद भी उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है।



चरण कौर ने आगे लिखा- "मेरा बेटा सिर्फ़ एक गायक नहीं था,वह एक आंदोलन था। और वह आंदोलन ज़िंदा रहेगा। उसकी यादें कभी नहीं मिटेंगी, एक दिन दोषियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। हमारी खामोशी हमारी हार नहीं है।" एक वीडियो क्लिप मिलने के बाद विवाद और बढ़ गया, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति मूसेवाला की मूर्ति पर गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। कथित तौर पर संदेश में चेतावनी दी गई थी कि मूसेवाला का समर्थन करने वालों को अगला निशाना बनाया जाएगा। सिद्धू मूसेवाला, जिनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, की 29 मई, 2022 को पंजाब के मानसा जिले में बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और व्यापक शोक की लहर दौड़ गई।