क्या आप जानते हैं गुलाब के ये 4 चौंकाने वाले हेल्थ बेनिफिट्स?

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 11 Feb, 2026 03:30 PM
नारी डेस्क:  रोज डे सिर्फ प्यार जताने का दिन नहीं है, बल्कि यह गुलाब के महत्व को समझने का भी खास मौका है। गुलाब जितना खूबसूरत दिखता है, उतना ही सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में सदियों से गुलाब का इस्तेमाल किया जाता रहा है। आज भी स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ प्रोडक्ट्स में गुलाब जल और गुलाब की पंखुड़ियों का उपयोग किया जाता है। अगर आप अब तक गुलाब को सिर्फ एक फूल समझते थे, तो आइए जानते हैं कि यह आपके शरीर को किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है।

त्वचा को बनाता है साफ, मुलायम और चमकदार

गुलाब की पंखुड़ियों में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये गुण त्वचा को अंदर से पोषण देने और उसे स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। गुलाब जल का नियमित इस्तेमाल त्वचा का पीएच बैलेंस बनाए रखने में सहायक होता है। अगर आपको मुंहासे, लालिमा या जलन की समस्या है, तो गुलाब जल लगाने से राहत मिल सकती है। यह त्वचा को ठंडक देता है और उसे फ्रेश महसूस कराता है। आप गुलाब की पंखुड़ियों को पीसकर फेस पैक में मिला सकते हैं या सीधे गुलाब जल को टोनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे डेड स्किन हटाने और चेहरे की प्राकृतिक चमक बढ़ाने में मदद मिलती है।

इम्यून सिस्टम को करता है मजबूत

गुलाब की पंखुड़ियों में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। आप सूखी गुलाब की पंखुड़ियों को पीसकर चाय, शरबत या मिठाइयों में मिला सकते हैं। गुलाब की चाय पीने से पाचन तंत्र बेहतर होता है और शरीर को ठंडक मिलती है। इसकी खुशबू भी मन को शांत करती है और तनाव कम करने में मदद करती है। तनाव कम होने से शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है।

बालों के लिए भी है फायदेमंद

गुलाब जल बालों की सेहत के लिए भी लाभकारी माना जाता है। अगर आप हेयर मास्क में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाते हैं, तो इससे स्कैल्प को ठंडक मिलती है और डैंड्रफ की समस्या कम हो सकती है। गुलाब जल बालों को सॉफ्ट और चमकदार बनाता है। इसके अलावा, गुलाब के तेल से हल्की मालिश करने पर स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं।

दिल की सेहत के लिए उपयोगी

गुलाब की पंखुड़ियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। इससे दिल की सेहत बेहतर रहती है और हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। अगर आप गुलाब का सेवन चाय या शरबत के रूप में करते हैं, तो यह शरीर को अंदर से पोषण देता है और दिल को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकता है। गुलाब सिर्फ खूबसूरती का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सेहत का भी खजाना है। यह त्वचा को निखारता है, बालों को मजबूत बनाता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है और दिल की सेहत का भी ध्यान रखता है।

हालांकि, किसी भी नई चीज को डाइट में शामिल करने से पहले या अगर आपको कोई एलर्जी या बीमारी है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें।  

