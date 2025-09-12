दुबई में घूमते समय सावधान रहें, छोटी सी गलती भी आपको जेल पहुंचा सकती है!

नारी डेस्क : दुबई दुनिया के सबसे खूबसूरत और लग्जरी डेस्टिनेशन में से एक है। यहां की गगनचुंबी इमारतें, शानदार बीच, शानदार शॉपिंग मॉल और बेहतरीन लाइफस्टाइल हर किसी को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन दुबई सिर्फ ग्लैमर और मजे के लिए ही नहीं, बल्कि अपने सख्त कानूनों और नियमों के लिए भी मशहूर है। यहां छोटी-सी गलती भी आपको मुश्किल में डाल सकती है। अगर आप वहां घूमने जा रहे हैं या ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

पब्लिक प्लेस पर रोमांस करना

दुबई में सार्वजनिक जगहों पर खुलेआम रोमांस करना कानून के खिलाफ है। चाहे आप किसी से प्यार करते हों या कपल हों, गले लगना, किस करना या लंबे समय तक रोमांटिक अंदाज में पब्लिक में समय बिताना अपराध माना जाता है। दुबई में इस तरह की हरकत करने पर भारी जुर्माना या सीधे जेल की सजा भी हो सकती है। इसलिए कपल्स को चाहिए कि रोमांटिक मूमेंट्स को केवल प्राइवेट स्पेस तक ही सीमित रखें, जैसे कि होटल रूम या निजी जगहें। पब्लिक प्लेस पर रोमांस करना न सिर्फ कानून के खिलाफ है, बल्कि यह वहां की संस्कृति और सामाजिक नियमों का उल्लंघन भी माना जाता है।

शराब पीकर पब्लिक में घूमना

दुबई में लाइसेंस वाले होटल, बार या क्लब में शराब पीना अनुमति है, लेकिन नशे की हालत में सार्वजनिक जगहों पर घूमना, शोर-शराबा करना या किसी के साथ झगड़ा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता। पब्लिक ड्रिंकिंग और नशे में बदतमीजी करने पर आपको भारी जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। इसलिए अगर आप शराब का आनंद लेना चाहते हैं, तो इसे केवल होटल, क्लब या बार जैसी लाइसेंस प्राप्त जगहों तक ही सीमित रखें।

सरकारी बिल्डिंग्स या एयरपोर्ट की फोटो खींचना

दुबई में कुछ जगहों पर फोटोग्राफी पूरी तरह मना है। इसमें सरकारी ऑफिस, पुल, मिलिट्री एरिया, एयरपोर्ट और अन्य संवेदनशील जगहें शामिल हैं। अगर इन जगहों पर फोटो खींचते पकड़े गए तो आपको पुलिस के सामने पेश होना पड़ सकता है और गंभीर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए ट्रैवल करते समय यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आप सिर्फ सार्वजनिक और अनुमति प्राप्त जगहों पर ही फोटो लें।

पब्लिक में गाली-गलौज या झगड़ा करना

सार्वजनिक जगहों पर गाली देना, हाथापाई करना या किसी के साथ अभद्र व्यवहार करना दुबई में गंभीर अपराध माना जाता है। यहां की पुलिस ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लेती है और आप सीधे मुश्किल में फंस सकते हैं। इसलिए सार्वजनिक जगहों पर हमेशा संयम बनाए रखें, गुस्से को नियंत्रित करें और किसी भी प्रकार की बदतमीजी से बचें।

ड्रग्स और ई-सिगरेट साथ रखना

दुबई में किसी भी प्रकार के ड्रग्स, गांजा या अन्य नशे की चीज़ पर पूरी तरह से बैन है। यहां तक कि कुछ दवाइयां भी प्रतिबंधित हैं। अगर आप कोई दवा साथ ले जा रहे हैं तो उसका प्रिस्क्रिप्शन हमेशा साथ रखें। ई-सिगरेट का गलत इस्तेमाल भी आपको भारी सजा दिला सकता है। इसलिए नशे से संबंधित किसी भी गतिविधि से पूरी तरह बचें।

लोकल लोगों की फोटो बिना अनुमति खींचना

दुबई में किसी भी लोकल महिला, बच्चे या फैमिली की फोटो उनकी अनुमति के बिना खींचना बड़ा अपराध माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं और पकड़े जाते हैं, तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए ट्रैवलिंग के दौरान हमेशा फोटो लेने से पहले अनुमति लेना सुनिश्चित करें और लोकल लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करें।

पब्लिक प्लेस पर छोटे या रिवीलिंग कपड़े पहनना

बीच, पूल या क्लब जैसी जगहों पर आप मॉडर्न कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन सड़क, मॉल या अन्य सार्वजनिक जगहों पर बहुत छोटे या रिवीलिंग कपड़े पहनना नापसंद किया जाता है। शॉर्ट्स, डीप नेक या बहुत रिवीलिंग ड्रेस पहनने से बचें, ताकि आप परेशानी में न फंसें। दुबई की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना हमेशा जरूरी है।

दुबई खूबसूरत और आकर्षक जगह है, लेकिन यहां के कानून बेहद सख्त हैं। अगर आप नियमों का पालन करेंगे, तो आपकी ट्रिप सुरक्षित और मजेदार रहेगी। छोटी-सी लापरवाही भी आपको जेल या कानूनी परेशानी में डाल सकती है। इसलिए ट्रैवल करते समय हमेशा सतर्क रहें और दुबई के नियमों का पालन करें।