10 AUGSUNDAY2025 2:16:03 PM
Nari

प्रेमानंद जी के लिए  13 साल के लड़के ने छोड़ दिया घर, ठानी संत बनने की

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 04 Aug, 2025 06:48 PM
प्रेमानंद जी के लिए  13 साल के लड़के ने छोड़ दिया घर, ठानी संत बनने की

नारी डेस्क: वृंदावन स्थित आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज (जिन्हें प्रेमानंद महाराज के नाम से भी जाना जाता है) से प्रेरित होकर, गोरखपुर का 13 वर्षीय एक लड़का संत बनने का सपना लेकर घर से भाग गया। इस बालक की पहचान अमरनाथ दुबे के बेटे अमन दुबे (13) के रूप में की गयी है जो पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज और निगरानी के आधार पर की गई तलाशी के बाद वाराणसी के एक घाट के पास पाया गया। 
 

यह भी पढ़ें:  93 सालों बाद टीम इंडिया ने किया ऐसा कमाल
 

स्कूल से घर नहीं लौटा बच्चा

अमन ने पुलिस को बताया- ‘‘मैं संत प्रेमानंद महाराज जैसा बनना चाहता हूं। इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। मैं पहले वाराणसी आया और मथुरा जाकर उनकी शरण में जाने से पहले कुछ दिन यहां एक मंदिर में रुकने की योजना बनाई।'' बड़हलगंज थानाक्षेत्र के बिमुतिया गांव का अमन एक अगस्त को हमेशा की तरह स्कूल के लिए निकला, लेकिन घर नहीं लौटा। जब वह रात आठ बजे तक भी वापस नहीं आया, तो चिंतित परिवार के सदस्यों ने उसकी तलाश शुरू की और आखिरकार अगले दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
 

सीसीटीवी फुटेज की मदद से मिला बच्चा

 पुलिस बस स्टॉप और रेलवे स्टेशनों समेत आस-पास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज देखने लगी। एक फुटेज में अमन दोहरीघाट से वाराणसी की ओर जाने वाली ट्रेन में चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने बताया कि उसकी तस्वीर जीआरपी और वाराणसी की स्थानीय पुलिस को दी गई, जिन्होंने आखिरकार उसे एक घाट के पास से ढूंढ निकाला। जीआरपी ने उसे स्थानीय बाल कल्याण संस्था, चाइल्डलाइन को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि उसके माता-पिता, गोरखपुर पुलिस के साथ, उसे वापस लाने के लिए सोमवार को वाराणसी रवाना हुए। 
 

यह भी पढ़ें: "तू दुर्गा बन, कली बन लेकिन बुर्के वाली मत बन..." हिंदू बेटियों से इस प्रसिद्ध संत ने की ये अपील
 

प्रेमानंद के  प्रवचनों से प्रभावित हुआ था बच्चा

अमन के पिता के अनुसार, वह आध्यात्मिक प्रवचनों से बहुत प्रभावित था और नियमित रूप से सोशल मीडिया पर संत प्रेमानंद के वीडियो देखता था। फर्नीचर का व्यवसाय करने वाले अमन के पिता अमरनाथ दुबे ने कहा- ‘‘उसने हमसे कभी कुछ साझा नहीं किया, लेकिन वह शिक्षाओं से बहुत प्रेरित था।'' बड़हलगंज थाने के थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह ने कहा कि लड़का सुरक्षित है और उसे जल्द ही घर वापस लाया जाएगा। 

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it