7 सितंबर 2025 : चंद्रग्रहण के दिन चमकाएं भाग्य, राशि अनुसार मंत्र जाप से पाएं तरक्की

नारी डेस्क : चंद्रग्रहण जीवन में अदृश्य ऊर्जा और प्रभाव लेकर आता है। यह न केवल मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर असर डालता है, बल्कि करियर और भाग्य को भी प्रभावित करता है। यदि इसे सही उपाय और मंत्र जाप के साथ मनाया जाए, तो यह समय करियर में तरक्की, आर्थिक लाभ और जीवन में सुख-समृद्धि लाने में मदद करता है।

मेष राशि 

मंत्र: ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ॐ स्वाहा – 108 बार

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और चंद्रग्रहण के दिन हल्का व्रत रखें और सफेद वस्त्र पहनें।

लाभ: चंद्रग्रहण के दौरान किए जाने वाले उपाय और मंत्र जाप से मेष राशि के व्यक्तियों की मानसिक शक्ति में विशेष वृद्धि होती है। इससे उनके सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, जो करियर और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही प्रयास और सकारात्मक ऊर्जा के कारण नौकरी या व्यवसाय में तरक्की के अवसर बनते हैं, और आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। इसके साथ ही यह समय जीवन में सुख-समृद्धि और संतुलन लाने में मदद करता है, जिससे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में शांति और खुशहाली बनी रहती है।

वृषभ राशि 

मंत्र:ॐ शीतांशु, विभांशु अमृतांशु नमः – 108 बार जाप करें।

उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें और पीले या सुनहरे रंग के वस्त्र ग्रहण के दिन पहनें।

लाभ: वृषभ राशि के लिए चंद्रग्रहण का यह समय भाग्य और करियर दोनों के लिए अनुकूल है। मंत्र जाप और सही उपाय से नौकरी और व्यवसाय में उन्नति के नए अवसर प्राप्त होते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मानसिक संतुलन और साहस में वृद्धि होती है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा, यह समय व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में खुशहाली और सुख-समृद्धि लाता है।

मिथुन राशि 

मंत्र:ॐ क्लीं चंद्राय नमः – 108 बार जाप करें।

उपाय: चंद्रमा से संबंधित दान करें, जैसे दूध या चावल। रात में शुद्ध जल से स्नान करें।

लाभ: मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए चंद्रग्रहण के समय किए गए उपाय और मंत्र जाप मानसिक शांति और स्थिरता लाते हैं। इससे उनकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। करियर में स्थिरता और नई अवसरों की प्राप्ति होती है। साथ ही, आर्थिक लाभ और भाग्य में सुधार देखने को मिलता है। यह समय जीवन में सकारात्मक बदलाव और संतुलन लाने में मदद करता है।

कर्क राशि 

मंत्र: ॐ सोमाय नमः – 108 बार जाप करें।

उपाय: सफेद चंदन का तिलक लगाएं और साथ में दूध या सफेद वस्तुएं दान करें।

लाभ: कर्क राशि के लिए यह ग्रहण मानसिक तनाव कम करने और करियर में सफलता पाने का समय है। मंत्र जाप और दान से भाग्य मजबूत होता है। नौकरी और व्यवसाय में नई संभावनाएं खुलती हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। साथ ही, यह समय जीवन में सुख-समृद्धि और मानसिक शांति लाने में भी लाभकारी है।

सिंह राशि 

मंत्र:ॐ अंजनेयाय नमः – 108 बार जाप करें।

उपाय: हनुमान मंदिर में हनुमान जी को फूल अर्पित करें और सूरज की रोशनी में थोड़ी देर बैठें।

लाभ: सिंह राशि के व्यक्तियों को इस समय साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलती है। करियर और व्यवसाय में नई उपलब्धियों के अवसर बनते हैं। आर्थिक लाभ के साथ-साथ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली का संचार होता है।

कन्या राशि 

मंत्र: ॐ ह्रीं क्लीं चंद्राय नमः – 108 बार जाप करें।

उपाय: सफेद चावल या दूध गरीबों को दान करें और चंद्रमा के लिए दीपक जलाएं।

लाभ: कन्या राशि के लिए मंत्र जाप और दान से भाग्य में सुधार होता है। करियर में नई दिशा और अवसर मिलते हैं। मानसिक संतुलन बढ़ता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

तुला राशि 

मंत्र: ॐ सोम सोमाय नमः – 108 बार जाप करें।

उपाय: नीले रंग के वस्त्र पहनें और किसी चंद्रमा मंदिर में दान करें।

लाभ: तुला राशि के व्यक्तियों के लिए यह समय निर्णय शक्ति और मानसिक शांति बढ़ाने वाला है। करियर में उन्नति और नई संभावनाएं प्राप्त होती हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार और जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं।

वृश्चिक राशि 

मंत्र: ॐ क्लीं श्रीं सोमाय नमः – 108 बार जाप करें।

उपाय: दूध, चावल या सफेद वस्त्र दान करें और साथ ही ध्यान और मंत्र जाप करें।

लाभ: वृश्चिक राशि के लिए यह समय भाग्य और करियर दोनों के लिए लाभकारी है। नौकरी और व्यवसाय में तरक्की के अवसर मिलते हैं। आर्थिक लाभ होता है और जीवन में मानसिक शांति आती है।

धनु राशि 

मंत्र: ॐ सोमाय नमः – 108 बार जाप करें।

उपाय: सफेद वस्त्र पहनें और हल्का व्रत रखें। किसी धर्मस्थल में चावल या मिठाई दान करें।

लाभ: धनु राशि के व्यक्तियों के लिए मंत्र जाप और उपाय करियर में तरक्की और आर्थिक लाभ लाने में मदद करते हैं। जीवन में सुख-समृद्धि और मानसिक स्थिरता बनी रहती है।

मकर राशि 

मंत्र: ॐ ह्रीं क्लीं सोमाय नमः – 108 बार जाप करें।

उपाय: सफेद वस्त्र पहनें और दूध, घी या चावल गरीबों को दान करें।

लाभ: मकर राशि के लिए यह समय मानसिक शक्ति, साहस और भाग्य को मजबूत करने वाला है। करियर में स्थिरता और लाभ मिलते हैं। जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।

कुम्भ राशि 

मंत्र: ॐ सोमाय नमः – 108 बार जाप करें।

उपाय: सफेद वस्त्र पहनकर मंत्र जाप करें और चंद्रमा के लिए दीपक जलाएं।

लाभ: कुम्भ राशि के व्यक्तियों को इस समय मानसिक शांति और निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। करियर में सफलता और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

मीन राशि 

मंत्र: ॐ क्लीं ह्रीं सोमाय नमः – 108 बार जाप करें।

उपाय: सफेद वस्त्र पहनें और दूध और चावल का दान करें। ध्यान और मंत्र जाप से मन को शांत रखें।

लाभ: मीन राशि के व्यक्तियों के लिए यह समय भाग्य में वृद्धि, करियर और व्यवसाय में सफलता, और मानसिक संतुलन लाने वाला है। जीवन में सकारात्मक बदलाव और सुख-समृद्धि प्राप्त होती है।

7 सितंबर 2025 का चंद्रग्रहण सभी राशियों के लिए करियर, आर्थिक और मानसिक लाभ का समय है। मंत्र जाप, दान और सही उपाय अपनाकर आप भाग्य और सफलता दोनों में वृद्धि पा सकते हैं। यह समय सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में संतुलन लाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।

Got it