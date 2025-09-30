बड़ा हादसा! स्कूल की बिल्डिंग गिरने से दबे  65 बच्चे, 12 घंटे से बाहर निकालने की कोशिश जारी

नारी डेस्क: इंडोनेशिया के सिदोअर्जो में इस्लामिक स्कूल की इमारत ढहने से एक छात्र की मौत हो गई और कम से कम 65 छात्रों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मलबे में फंसे छात्रों को बचावकर्मियों ने ऑक्सीजन और पानी पहुंचाया। मंगलवार सुबह इमारत गिरने के 12 घंटे से ज़्यादा समय बाद भी बचावकर्मी बचे लोगों को निकालने के लिए जी-तोड़ मेहनत कर रहे थे।



अधिकारियों ने बताया कि सिदोअर्जो के ईस्ट जावा कस्बे में इस्लामिक स्कूल ‘अल खोजिनी इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल' की इमारत ढहने की सूचना मिलने के बाद बचावकर्मी, पुलिस एवं सैन्यकर्मी पूरी रात राहत एवं बचावकार्य में जुटे रहे। स्कूल की इमारत जर्जर हालत में थी। अधिकारियों ने बताया कि घटना में एक छात्र की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए तथा कम से कम 65 छात्रों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इन छात्रों की उम्र 12 से 17 वर्ष के बीच है।



घटना के आठ घंटे से अधिक समय बाद पुलिस, सैन्यकर्मी एवं बचावकर्मी आठ घायलों को बाहर निकालने में सफल रहे। बचावकर्मियों को इस दौरान और शव भी दिखे, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। छात्र उस इमारत में दोपहर की नमाज अदा कर रहे थे। इमारत का अनधिकृत विस्तार किया जा रहा था, तभी अचानक वह गिर गई। छात्रों के परिवार अस्पतालों या ढही हुई इमारत के पास जमा हो गए, और अपने बच्चों की खबर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बचावकर्मियों को दबे हुए प्रार्थना कक्ष से धूल से सने एक घायल छात्र को निकालते देख उनके रिश्तेदार विलाप करने लगे।

