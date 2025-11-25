पापा दर्द हो रहा है’... 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, आरोपी 72 घंटे बाद भी फरार

नारी डेस्क: रायसेन जिले के गौहरगंज थाना क्षेत्र में 6 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इस वारदात को अंजाम देने वाले 23 वर्षीय आरोपी सलमान को घटना के तीन दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस पकड़ नहीं पाई है। पुलिस की धीमी कार्रवाई से नाराज़ लोग नेशनल हाईवे-46 पर उतर आए और सड़क जाम कर दी, जिससे कई जगहों पर लंबा जाम लग गया। यह घटना बुधवार सुबह करीब 8 बजे हुई थी। आरोप है कि 23 वर्षीय सलमान ने 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की और उसके बाद से वह फरार है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी पर घोषित इनाम 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया है।

पुलिस की देरी से लोग गुस्से में

पुलिस लगातार जांच और छापेमारी का दावा कर रही है, लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। इसी कारण लोगों में पुलिस के प्रति नाराज़गी बढ़ती जा रही है। थाने के बाहर कड़ाके की ठंड में 100 से ज्यादा महिलाएं और बच्चियां धरने पर बैठी हुई हैं। वे कह रही हैं “जब एक मासूम के साथ इतना बड़ा अपराध हो सकता है और आरोपी तीन दिन बाद भी नहीं पकड़ा गया, तो हम अपनी सुरक्षा कैसे मानें?” महिलाओं ने स्थानीय विधायक सुरेंद्र पटवा को बुलाने की मांग की। विधायक पहुंचे, लेकिन महिलाएं पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट होने के कारण नहीं मानीं।

रायसेन की 6 साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म ने हजारों लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है!

क्योंकि सरकार तो पूरी तरह नाकारा साबित हो चुकी है! pic.twitter.com/f5PiiDAS8z — MP Congress (@INCMP) November 24, 2025

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस और वन विभाग की कई टीमें अमरथोन के जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। कई बार सूचना मिलने पर खोज और तेज की गई, लेकिन अब तक पुलिस को आरोपी का कोई पक्का सुराग नहीं मिला है।

हाईवे जाम – कई किलोमीटर तक ट्रैफिक रुका

सोमवार को रायसेन, बाड़ी और मंडीदीप में लोगों ने विरोध में नेशनल हाईवे-46 जाम कर दिया। जाम का असर भोपाल के मिसरोद और टोल नाके तक दिखा, जहां वाहनों की लंबी लाइनें लग गईं। भोजपुर और बंगरसिया रोड पर भी 5 से 7 किलोमीटर तक ट्रैफिक रुक गया।इसी दौरान, रास्ता निकालने की कोशिश कर रही मंडीदीप नगरपालिका की फायर ब्रिगेड गाड़ी को भीड़ ने रोककर नुकसान पहुंचाया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज कर भीड़ हटानी पड़ी।

महिलाएं और स्थानीय लोग अभी भी न्याय की मांग को लेकर डटे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा, लेकिन लगातार देरी से जनता का भरोसा कमजोर होता जा रहा है।