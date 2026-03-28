62 की उम्र में भी जवान दिखती हैं Nita Ambani! जानें उनकी एवरग्रीन ब्यूटी के 4 बड़े राज

नारी डेस्क : हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा ग्लास की तरह चमकदार और जवान दिखे। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ स्किन का निखार कम होना आम बात है। ऐसे में Nita Ambani की खूबसूरती लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। 62 की उम्र में भी उनकी स्किन इतनी ग्लोइंग और यंग दिखती है कि हर कोई उनके ब्यूटी सीक्रेट्स जानना चाहता है। आइए जानते हैं उनकी एवरग्रीन ब्यूटी के 4 खास राज।

डीप क्लींजिंग है पहला स्टेप

नीता अंबानी अपनी स्किन को साफ रखने पर खास ध्यान देती हैं।

रोजाना क्लींजर से चेहरा साफ करती हैं

समय-समय पर एक्सफोलिएशन करती हैं

डेड स्किन हटाकर चेहरे को ब्राइट बनाती हैं

इससे स्किन साफ, फ्रेश और ग्लोइंग बनी रहती है।

टोनर और सीरम से स्किन को करें नरिश

उनकी स्किन के ग्लो का एक बड़ा राज है सही नरिशमेंट।

टोनर से स्किन का pH बैलेंस बनाए रखती हैं

सीरम (Vitamin C & E) से स्किन को हाइड्रेट करती हैं

स्किन को अंदर से पोषण मिलता है

इससे चेहरा हेल्दी और चमकदार नजर आता है।

मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन से प्रोटेक्शन

स्किन को प्रोटेक्ट करना बेहद जरूरी है।

रोजाना मॉइस्चराइजर से स्किन हाइड्रेट रखती हैं

सनस्क्रीन से UV किरणों से बचाव करती हैं

एजिंग के असर को कम करती हैं

यही वजह है कि उनकी स्किन सॉफ्ट और यंग दिखती है।

पानी और डाइट का सही बैलेंस

सुंदर त्वचा सिर्फ बाहरी केयर से नहीं, बल्कि अंदर से भी आती है।

पर्याप्त मात्रा में पानी पीती हैं

हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेती हैं

शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं

इससे स्किन नेचुरली ग्लो करती है।

अगर आप भी Nita Ambani जैसी ग्लोइंग और जवान त्वचा चाहती हैं, तो महंगे ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं है। बस सही स्किनकेयर रूटीन, हेल्दी डाइट और हाइड्रेशन को अपनाकर आप भी अपनी स्किन को लंबे समय तक खूबसूरत बनाए रख सकती हैं।

