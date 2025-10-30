ऑस्ट्रेलिया से आई बुरी खबर,  सिर पर गेंद लगने से 17 वर्षीय होनहार Cricketer  की मौत

नारी डेस्क: मेलबर्न में अभ्यास के दौरान गेंद लगने से एक 17 वर्षीय होनहार ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की मौत हो गई, जिससे स्थानीय खेल जगत स्तब्ध है। 17 वर्षीय बेन ऑस्टिन कथित तौर पर मंगलवार दोपहर फर्नट्री गली स्थित वैली ट्यू रिज़र्व में प्रशिक्षण ले रहे थे, जब यह अजीबोगरीब दुर्घटना घटी। खबरों के अनुसार यह किशोर हेलमेट पहने हुए नेट्स में एक स्वचालित बॉलिंग मशीन की गेंदों का सामना कर रहा था, तभी उसके सिर और गर्दन पर गेंद लग गई।





ऑस्टिन को गंभीर हालत में मेडिकल सेंटर ले जाया गया। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद, बुधवार को उनकी मौत हो गई। उनके पिता जेस ऑस्टिन ने एक बयान में कहा- "हम अपने प्यारे बेन के निधन से बेहद दुखी हैं, इस त्रासदी ने बेन को हमसे छीन लिया है,इस दुर्घटना ने दो युवकों को प्रभावित किया है और हमारी संवेदनाएं उसके और उसके परिवार के साथ हैं।" फ़र्नट्री गली क्रिकेट क्लब, जहां बेन खेलता था, ने गुरुवार को एक बयान में उसकी मृत्यु की पुष्टि करते हुए कहा कि पूरा समुदाय "पूरी तरह से स्तब्ध" है।



क्लब ने सोशल मीडिया पर लिखा- "बेन के निधन से हम बेहद दुखी हैं और उनके निधन का असर हमारे क्रिकेट समुदाय के सभी लोगों पर पड़ेगा। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार और उन सभी के साथ हैं जो बेन को और उनके द्वारा लाई गई खुशियों को जानते थे।" बेन को उनके क्लब ने "एक स्टार क्रिकेटर, बेहतरीन नेता और एक बेहतरीन युवा" बताया था। उन्होंने मुलग्रेव और एल्डन पार्क क्रिकेट क्लबों का भी प्रतिनिधित्व किया और वेवर्ली पार्क हॉक्स के लिए जूनियर फुटबॉल खेला। ऑस्टिन की मौत की तुलना 2014 की उस त्रासदी से की जा रही है जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट बल्लेबाज़ फिलिप ह्यूज़ की मौत हो गई थी, जिन्हें शेफ़ील्ड शील्ड मैच के दौरान गर्दन में चोट लग गई थी। ह्यूज़ की मौत के बाद क्रिकेट में व्यापक सुरक्षा सुधार किए गए।

