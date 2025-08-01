10 AUGSUNDAY2025 2:36:46 PM
Nari

पत्नी संग बेवफाई पर पहली बार बोले युजवेंद्र चहल, बताया क्यों करना चाहते थे खुद को खत्म

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 01 Aug, 2025 11:50 AM
पत्नी संग बेवफाई पर पहली बार बोले युजवेंद्र चहल, बताया क्यों करना चाहते थे खुद को खत्म

नारी डेस्क: भारत के  क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने पहली बार पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा से तलाक लेने के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि कैसे झूठे आरोपाें के चलते उन्हें मानसिक तनाव झेलना पड़ा, जिसके चलते उनके मन में मन में आत्महत्या के ख्याल भी आने लगे थे। चहल और धनश्री को इस साल की शुरुआत में बांद्रा फ़ैमिली कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक ले लिया था।

PunjabKesari
क्रिकेटर ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा से तलाक के दौरान पहनी गई अपनी वायरल "अपने शुगर डैडी खुद बनें" टी-शर्ट के पीछे की कहानी बताई है। राज शमनी के पॉडकास्ट पर उन्होंने कहा- "मैं कोई ड्रामा नहीं करना चाहता था, बस एक संदेश देना चाहता था, और मैंने दे दिया।"  जब उनसे पूछा गया कि उन्हें वो संदेश भेजने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो उन्होंने कहा- "क्योंकि दूसरी तरफ़ से कुछ हुआ था। शुरुआत में, मैं कुछ करने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन जब ऐसा हुआ, तो मैंने सोचा, भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। इसलिए मैंने वो टी-शर्ट पहन ली। मैंने किसी को गाली नहीं दी, कुछ नहीं कहा; मैं बस वो संदेश देना चाहता था," ।

PunjabKesari

चहल ने यह भी बताया कि तलाक कोई अचानक हुआ मामला नहीं था, बल्कि एक धीरे-धीरे लिया गया और निजी फैसला था। उन्होंने कहा- "यह काफी समय से चल रहा था,हमने तय किया कि हम लोगों को कुछ नहीं दिखाना चाहते... जब तक हम अंत तक नहीं पहुंच जाते, हम कुछ नहीं कहेंगे। यह कारण है कि तलाक से कुछ महीने पहले तक धनश्री और चहल एक दूसरे के सोशल मीडिया पोस्ट पर रिएक्ट करते थे।

PunjabKesari

चहल ने करियर के दबाव और अलग-अलग लक्ष्यों को इस दरार की मुख्य वजह बताते हूुए कहा-"एक रिश्ता एक समझौते जैसा होता है। दो महत्वाकांक्षी लोग साथ रह सकते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी ज़िंदगी, अपने लक्ष्य होते हैं।" ऑनलाइन अफवाहों पर बात करते हुए, चहल ने कहा, "लोगों ने मुझे धोखेबाज़ करार दिया। मैंने कभी धोखा नहीं दिया। मुझसे ज़्यादा वफ़ादार इंसान आपको नहीं मिलेगा... मैं महिलाओं का सम्मान करना जानता हूं। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ दिया है। मेरी दो बहनें हैं, मैं जानता हूं कि लड़कियों का सम्मान कैसे किया जाता है। सिर्फ इसलिए कि आप किसी के साथ दिखते हैं आप उसे किसी से जोड़ देंगे। " 

