जब शाहरुख खान को पड़ा था मिर्गी का दौरा! चार लोग उठाकर लेकर गए थे कंधे पर

नारी डेस्क: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, जिन्हें एटली की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जवान' में उनके अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ने एक बार 11वीं कक्षा में दोस्तों के साथ क्लास बंक करने के लिए मिर्गी का दौरा पड़ने का नाटक किया था। दिवंगत फारूक शेख द्वारा होस्ट किए गए 2002 के लोकप्रिय टॉक शो 'जीना इसी का नाम है' में एक उपस्थिति के दौरान, नई दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में पले-बढ़े शाहरुख अपने स्कूल के सबसे अच्छे दोस्तों के साथ दिखाई दिए।



शेख से बात करते हुए उनके एक दोस्त ने याद किया- "हुआ यह कि कक्षा में एक नया शिक्षक आया था, इसलिए हमने सोचा कि हम वास्तव में कक्षा बंक करना चाहते हैं... इसलिए, शाहरुख वास्तव में अंदर गए और उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ने लगा, जो शानदार था। यह 11वीं कक्षा में हुआ था।" एक अन्य ने कहा कि वह शाहरुख को "मुंह से झाग निकलते" देखकर दंग रह गया। दोस्त ने आगे कहा कि उसे नहीं पता "उसने ऐसा कैसे किया और हम चारों को उसे कंधों पर उठाकर कक्षा से बाहर ले जाना पड़ा और हम अगले तीन घंटों तक वापस नहीं आए।" "इसके बाद विकास शिक्षक का जूता लेने गया और कहा कि हमें आपका जूता चाहिए। वह एक जूता लेकर बाहर चला गया और हम चारों ने कक्षा छोड़ दी।"



सेंट कोलंबा स्कूल में पढ़े और स्कूल का सर्वोच्च पुरस्कार, स्वॉर्ड ऑफ़ ऑनर प्राप्त करने वाले सुपरस्टार ने पहले तो मुस्कुराया और फिर कहा कि "हम ये सब बहुत करते थे।" शाहरुख को 23 सितंबर को एटली की एक्शन फिल्म "जवान" में उनके काम के लिए 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार में 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेता' का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। जवान 2023 में रिलीज़ होगी। इस फिल्म में शाहरुख खान, नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ, हमशक्ल पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका में हैं। फिल्म में, आज़ाद, एक महिला जेल का जेलर, एक निगरानी समूह है जो कैदियों की भर्ती करता है और ऐसे कृत्य करता है जो भारत में भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालते हैं। मंगलवार को दिल्ली में आयोजित 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) द्वारा किया गया था।