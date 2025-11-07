जय भानुशाली संग  तलाक की अफवाहों के बीच टीवी एक्ट्रेस माही विज अस्पताल में भर्ती, हुई यी बीमारी

नारी डेस्क: अभिनेत्री माही विज को हाल ही में तेज बुखार और गंभीर कमजोरी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके प्रचारक ने इस खबर की पुष्टि की, जिन्होंने बताया कि विज को उनकी हालत के कारण चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। उनका अस्पताल में भर्ती होना ऐसे समय में हुआ है जब मीडिया में जय भानुशाली से उनकी शादी की अफवाहें फैल रही हैं। विज की बीमारी की खबरें उनके पति के साथ उनके संबंधों को लेकर चल रही अटकलों के बीच सामने आईं।



हाल ही में कई रिपोर्टों में उनके कथित अलगाव और तलाक की कार्यवाही का दावा किया गया था। विज ने पहले भी इन अफवाहों पर टिप्पणी की थी और आत्मनिर्भरता और अपने रिश्ते की प्रकृति पर अपना रुख स्पष्ट किया था। 8 नवंबर को, विज की पब्लिसिस्ट ने अस्पताल के बिस्तर से अभिनेत्री की एक तस्वीर साझा की। उन्होंने अभिनेत्री के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा- "हां उन्हें तेज़ बुखार और अत्यधिक कमज़ोरी है और उन्हें अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर अब कुछ जांच करेंगे। अभी इसके अलावा कुछ भी निश्चित नहीं है। हालांकि, उनकी हालत स्थिर है।"



इस साल की शुरुआत में, विज ने तलाक और गुजारा भत्ते को लेकर चल रही अटकलों का जवाब देते हुए शादी में आपसी सम्मान के महत्व पर ज़ोर दिया था। उन्होंने आत्मनिर्भरता और अपने निजी जीवन पर सार्वजनिक ध्यान के बावजूद गरिमा बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर टिप्पणी की थी। स्वास्थ्य समस्याओं और सार्वजनिक आलोचनाओं से निपटने के अलावा, विज टेलीविजन पर वापसी की तैयारी कर रही हैं। वह नौ साल बाद छोटे पर्दे पर वापसी करते हुए 'सहर होने को है' सीरीज़ में नज़र आएंगी। उनकी भूमिका और शो की रिलीज़ की तारीख के बारे में अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस प्रोजेक्ट ने उनके प्रशंसकों के बीच उत्सुकता पैदा कर दी है, जो टेलीविजन से लंबे अंतराल के बाद उन्हें फिर से एक्शन में देखने के लिए उत्सुक हैं। भारतीय टेलीविजन की एक प्रमुख हस्ती जय भानुशाली ने भी तलाक की अफवाहों या विज के अस्पताल में भर्ती होने पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है।