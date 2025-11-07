07 NOVFRIDAY2025 8:32:39 PM
Nari

जय भानुशाली संग  तलाक की अफवाहों के बीच टीवी एक्ट्रेस माही विज अस्पताल में भर्ती, हुई यी बीमारी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Nov, 2025 10:54 AM
जय भानुशाली संग  तलाक की अफवाहों के बीच टीवी एक्ट्रेस माही विज अस्पताल में भर्ती, हुई यी बीमारी

नारी डेस्क:   अभिनेत्री माही विज को हाल ही में तेज बुखार और गंभीर कमजोरी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके प्रचारक ने इस खबर की पुष्टि की, जिन्होंने बताया कि विज को उनकी हालत के कारण चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। उनका अस्पताल में भर्ती होना ऐसे समय में हुआ है जब मीडिया में जय भानुशाली से उनकी शादी की अफवाहें फैल रही हैं। विज की बीमारी की खबरें उनके पति के साथ उनके संबंधों को लेकर चल रही अटकलों के बीच सामने आईं।

PunjabKesari
हाल ही में कई रिपोर्टों में उनके कथित अलगाव और तलाक की कार्यवाही का दावा किया गया था। विज ने पहले भी इन अफवाहों पर टिप्पणी की थी और आत्मनिर्भरता और अपने रिश्ते की प्रकृति पर अपना रुख स्पष्ट किया था। 8 नवंबर को, विज की पब्लिसिस्ट ने अस्पताल के बिस्तर से अभिनेत्री की एक तस्वीर साझा की। उन्होंने अभिनेत्री के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा- "हां उन्हें तेज़ बुखार और अत्यधिक कमज़ोरी है और उन्हें अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर अब कुछ जांच करेंगे। अभी इसके अलावा कुछ भी निश्चित नहीं है। हालांकि, उनकी हालत स्थिर है।" 

PunjabKesari
इस साल की शुरुआत में, विज ने तलाक और गुजारा भत्ते को लेकर चल रही अटकलों का जवाब देते हुए शादी में आपसी सम्मान के महत्व पर ज़ोर दिया था। उन्होंने आत्मनिर्भरता और अपने निजी जीवन पर सार्वजनिक ध्यान के बावजूद गरिमा बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर टिप्पणी की थी। स्वास्थ्य समस्याओं और सार्वजनिक आलोचनाओं से निपटने के अलावा, विज टेलीविजन पर वापसी की तैयारी कर रही हैं। वह नौ साल बाद छोटे पर्दे पर वापसी करते हुए 'सहर होने को है' सीरीज़ में नज़र आएंगी। उनकी भूमिका और शो की रिलीज़ की तारीख के बारे में अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस प्रोजेक्ट ने उनके प्रशंसकों के बीच उत्सुकता पैदा कर दी है, जो टेलीविजन से लंबे अंतराल के बाद उन्हें फिर से एक्शन में देखने के लिए उत्सुक हैं। भारतीय टेलीविजन की एक प्रमुख हस्ती जय भानुशाली ने भी तलाक की अफवाहों या विज के अस्पताल में भर्ती होने पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it