शरीर पोंछने के अलावा ब्लैकहेड्स भी निकालता है  तौलिया, पढ़िए ये काम की खबर

  • Updated: 01 Sep, 2025 05:04 PM
नारी डेस्क:  काले धब्बे (blackheads)  एक आम समस्या बन गई है , जो चेहरे की पूरी सुंदरता ही खराब कर देती है। क्या आपने कभी ब्लैक हेड्स काे तौलिये से हटाने की कोशिश की है। जी हां ये सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है, यह  ब्लैकहेड्स को आसानी से ढीला कर निकाल देता है और साथ ही त्वचा को डीप क्लीन भी करता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से


सबसे पहले चेहरा साफ करें

सबसे पहले हल्के फेसवॉश से चेहरा धो लें। इससे धूल-मिट्टी और ऑयल निकल जाएगा। एक बर्तन में पानी उबालें। अब उसमें एक साफ तौलिया भिगोएं और निचोड़ लें ताकि सिर्फ हल्की नमी और गर्माहट रह जाए। उस गीले गर्म तौलिए को अपने चेहरे पर 3–5 मिनट के लिए रखें। इससे रोमछिद्र (pores) खुल जाएंगे और ब्लैकहेड्स ढीले हो जाएंगे।


हल्का रगड़ें

अब उसी तौलिए को धीरे-धीरे ब्लैकहेड वाली जगह (जैसे नाक, ठुड्डी) पर रगड़ें। ज्यादा जोर न लगाएं, बस हल्के गोल-गोल मसाज करें। चेहरा ठंडे पानी से धो लें ताकि पोर्स फिर से बंद हो जाएं। चाहें तो हल्का मॉइस्चराइज़र लगा लें।


 ध्यान रखने योग्य बातें

तौलिया हमेशा साफ और मुलायम होना चाहिए। यह रोज़ न करें, हफ़्ते में 1–2 बार ही करें। अगर त्वचा बहुत सेंसिटिव है तो हल्के हाथ से करें।
 

