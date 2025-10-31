31 OCTFRIDAY2025 5:10:58 PM
पैरों की सुंदरता बढ़ाएंगे  ये लेटेस्ट पायल Designs

पायल (anklet) एक ऐसा फैशन एक्सेसरी है जो कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती, बस स्टाइल करने का तरीका बदलता रहता है। आजकल वेस्टर्न और इंडो-फ्यूजन लुक में भी पायल को स्टाइलिश तरीके से पहना जा सकता है। आज आपको बताते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ वेस्टर्न स्टाइल पायल पहनने के कुछ ट्रेंडी टिप्स।

सिंगल लेयर पायल – एलिगेंट और मॉडर्न टच

अगर आप *साड़ी, अनारकली या लंबा सूट पहन रही हैं, तो पतली चेन वाली सिल्वर या गोल्ड पायल ट्राय करें। ये दिखने में मिनिमल होती हैं पर बहुत क्लासी लगती हैं। वेस्टर्न डिजाइन (जैसे ज्योमेट्रिक या हार्ट शेप चार्म्स) इंडियन लुक में भी फ्यूजन वाइब देती हैं।  इसे खुले पंजे की सैंडल या कोल्हापुरी चप्पल के साथ पहनें।

चार्म्स वाली वेस्टर्न पायल – लड़कियों की पसंद

वेस्टर्न स्टाइल पायल में अक्सर छोटे-छोटे चार्म्स होते हैं जैसे स्टार, लीफ, बेल या बीड्स। इसे लहंगे या इंडो-वेस्टर्न गाउन के साथ पहनने से लुक में प्लेफुलनेस आ जाती है। खासकर मेहंदी या हल्दी फंक्शन के लिए परफेक्ट है। अगर आउटफिट हेवी है तो पायल को सिंपल रखें ताकि लुक बैलेंस रहे।

लेयर्ड पायल – बोहो और ट्रेडिशनल का परफेक्ट मिक्स

 मल्टी-लेयर चेन पायल या कॉइन डिजाइन पायल ट्रेडिशनल लुक में मॉडर्न टच देती है।  इसे मिडी स्कर्ट, धोती पैंट या शरारा के साथ कैरी करें। अगर दोनों पैरों में पायल पहन रही हैं तो एकसमान डिजाइन रखें, नहीं तो ओवरड्रेस्ड लग सकता है।

ऑक्सिडाइज्ड या सिल्वर पायल – एथनिक फ्यूजन के लिए बेस्ट

ऑक्सिडाइज्ड ज्वेलरी हमेशा ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ खूबसूरत लगती है।  इसे कॉटन साड़ी, हैंडलूम कुर्ता या लहरिया ड्रेस के साथ पहनें।  साथ में सिल्वर झुमके या बाली पहनें तो पूरा लुक बहुत ग्रेसफुल लगेगा।

सिंगल फुट पायल – मॉडर्न ट्विस्ट

 आजकल सिर्फ एक पैर में पायल पहनने का ट्रेंड काफी पॉपुलर है। इसे क्रॉप्ड पलाज़ो, धोटी या अनारकली विद स्लिट के साथ इसे पहनें।
इससे आपका स्टाइलिश पैर फोकस में आएगा।

ट्रिंकी और बीडेड पायल

छोटे-छोटे बीड्स और ट्रिंकी डिज़ाइन से बनी पायल।हल्की सा रंगीन या मिक्स्ड कलर वाली ड्रेस के साथ बहुत फेस्टिव और जीवंत लुक देती है। शादी, फेस्टिवल या डांस इवेंट में यह लुक को मॉडर्न बनाती है।


इन बातों का भी रखें ख्याल

-छोटी ड्रेस के लिए हल्के और मिनिमलिस्टिक पायल बेहतर रहती है।

-साधारण साड़ी, अनारकली या सलवार-सूट के साथ बड़े या डिजाइनर वेस्टर्न पायल पहनें।

-छोटी ड्रेस के लिए हल्के और मिनिमलिस्टिक पायल बेहतर रहते हैं।

