थेचा पनीर Zucchini Wrap

नारी डेस्क : आज हम आपके लिए लाए हैं थेचा पनीर ज़ुचिनी रैप, जो सेहत और स्वाद दोनों में भरपूर है। पनीर और ज़ुचिनी की यह खास रेसिपी मसालेदार थेचा पेस्ट के साथ तैयार होती है, जो हर बाइट में क्रंच और फ्लेवर का मज़ा देता है। यह डिश पार्टी, लंच या स्नैक के लिए परफेक्ट है और बनाने में भी बेहद आसान है।

Servings - 4

सामग्री

तेल – 1 टेबलस्पून

जीरा – 1 टीस्पून

लहसुन की कलियां – 3 ग्राम

हरी मिर्च – 3 ग्राम

मूंगफली – 1 1/2 टेबलस्पून

नमक – 1/2 टीस्पून

धनिया – 5 ग्राम

पानी – 2 टेबलस्पून

पनीर – 200 ग्राम

तेल – 1 टेबलस्पून

ज़ुचिनी – 200 ग्राम

पीली ज़ुचिनी – 200 ग्राम

तेल – 1 टेबलस्पून

मेयोनेज़ – 1 टेबलस्पून

धनिया – 1 टीस्पून

विधि

1. एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल गर्म करें। इसमें 1 टीस्पून जीरा और 3 ग्राम लहसुन डालकर 30 सेकंड तक भूनें।

2. अब 3 ग्राम हरी मिर्च और 1 1/2 टेबलस्पून मूंगफली डालें। कुछ सेकंड के लिए भूनें।

3. इसमें 1/2 टीस्पून नमक और 5 ग्राम धनिया डालें। 1 मिनट तक पकाएँ, फिर आंच से उतारकर 10 मिनट के लिए ठंडा होने दें।

4. ठंडा होने के बाद मिश्रण को ब्लेंडर में डालें। 2 टेबलस्पून पानी डालकर स्मूद पेस्ट बना लें।

5. इस पेस्ट को एक बाउल में डालें, 200 ग्राम पनीर डालें और अच्छे से कोट करें। ढककर 10 मिनट के लिए मैरीनेट होने दें।

6. एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल गर्म करें, मैरीनेट किया हुआ पनीर डालें और सभी तरफ से सुनहरा भूरा होने तक पकाएँ।

7. ज़ुचिनी और पीली ज़ुचिनी को पतले स्ट्रिप्स में काटें। प्रत्येक स्ट्रिप पर एक पनीर का टुकड़ा रखें, स्ट्रिप को पनीर के ऊपर मोड़ें और टूथपिक से सुरक्षित करें।

8. एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल गर्म करें। तैयार ज़ुचिनी रैप्स डालें और सभी तरफ से सुनहरा भूरा होने तक पकाएँ। फिर अतिरिक्त तेल सोखने के लिए पेपर पर रखें।

9. ऊपर से मेयोनेज़ और धनिया से गार्निश करें।

10. गरमागरम सर्व करें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें।

iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum