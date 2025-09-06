09 SEPTUESDAY2025 2:06:25 PM
शादी, हनीमून और मर्डर...  790 पन्नों में लिखी गई राजा रघुवंशी के हत्याकांड की पूरी कहानी

  • Updated: 06 Sep, 2025 12:39 PM
शादी, हनीमून और मर्डर...  790 पन्नों में लिखी गई राजा रघुवंशी के हत्याकांड की पूरी कहानी

नारी डेस्क: मेघालय पुलिस ने शनिवार को शिलांग के सोहरा उप-मंडल न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में राजा रघुवंशी हत्याकांड में पांच आरोपियों के खिलाफ 790 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपपत्र के साथ अदालत में पर्याप्त भौतिक साक्ष्य और संलग्नक भी दाखिल किए गए हैं। पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, विशाल सिंह चौहान, आशीष सिंह राजपूत और आनंद कुर्मी को मुख्य आरोपी बनाया है और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1) 238 (ए)/ 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।


मेघालय पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में कहा- 21.05.2025 को राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी शांति सोनम रघुवंशी, इंदौर मध्य प्रदेश, अपने हनीमून ट्रिप के लिए शिलांग आए और फिर सोहरा चले गए। 26.05.2025 को, यह जोड़ा सोहरा से लापता हो गया। तदनुसार, दोनों को खोजने के लिए तुरंत एक तलाशी अभियान शुरू किया गया। सोहरा पुलिस, एसओटी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ट्रेकिंग समूहों और आसपास के गांवों के स्थानीय लोगों द्वारा कई दिनों की गहन खोज के बाद, 02.06.2025 को गहरी खाई से एक शव मिला जिसकी पहचान राजा रघुवंशी के रूप में हुई।
 

सोनम, जो कई दिनों से लापता थी बाद में वाराणसी-गाजीपुर राजमार्ग पर एक सड़क किनारे ढाबे के पास मिली। उसी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि सोनम ने तीन अन्य लोगों को भी इस अपराध में शामिल किया था। 26 जून को मेघालय पुलिस ने एक देशी पिस्तौल, दो मैगजीन और कुछ कारतूस बरामद किए। पुलिस के अनुसार, राजा की पत्नी के कथित प्रेमी राज कुशवाहा ने यह सामान दूसरे हत्या के प्रयास के लिए खरीदा था। 


राजा रघुवंशी की हत्या की जांच के तहत एसआईटी टीम ने सोहरा में आरोपी सोनम रघुवंशी और तीन अन्य लोगों की मौजूदगी में हत्या के दृश्य का पुनर्निर्माण किया।  इस संबंध में, सोहरा पीएस केस संख्या 10/10/2025 को दर्ज किया गया। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया- "गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त भौतिक साक्ष्य और संलग्नक के साथ 790 पृष्ठों का आरोप पत्र आज सोहरा उप-मंडल न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल किया गया है।" राजा रघुवंशी, एक नवविवाहित जोड़ा, जो अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय गया था, 2 जून को सोहरा (चेरापूंजी) के पास एक घाटी में मृत पाया गया।
 

