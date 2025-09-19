19 SEPFRIDAY2025 2:47:31 PM
Nari

अमेरिका में भारतीय इंजीनियर की गई जान, छोटी सी बात पर पुलिस ने मारी 4 गोलियां

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 19 Sep, 2025 08:36 AM
अमेरिका में भारतीय इंजीनियर की गई जान, छोटी सी बात पर पुलिस ने मारी 4 गोलियां

नारी डेस्क: तेलंगाना के महबूबनगर जिले के एक 30 वर्षीय व्यक्ति की अमेरिका में कथित तौर पर पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब उसके रूममेट के साथ "झगड़ा" हुआ था। मोहम्मद निज़ामुद्दीन के पिता मोहम्मद हसनुद्दीन ने अपने बेटे के एक दोस्त से मिली जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि यह घटना 3 सितंबर को हुई थी, हालाकि यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ था।
 

यह भी पढ़ें:  बचकर रहिए दिमाग को खाने वाली बीमारी से
 

 बताया जा रहा है कि मृतक की अपने रूममेट से झगड़ा हो गया, जिसमें बात चाकू तक पहुंच गई थी। पड़ोसी ने हिंसक झगड़े की सूचना स्‍थानीय पुलिस को दे दी। आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन किए बिना ही युवक पर ताबड़तोड़ चार गोलियां चला दीं, इस घटना में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लड़के के पिता ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपने बेटे के पार्थिव शरीर को महबूबनगर वापस लाने में मदद करने का अनुरोध किया है। 


यह भी पढ़ें:  बेटों की एक्सीडेट में मौत, सुनकर पिता ने भी तोड़ा दम
 

हसनुद्दीन ने जयशंकर को लिखे पत्र में कहा- "आज सुबह मुझे पता चला कि उसे (निज़ामुद्दीन) सांता क्लारा पुलिस ने गोली मार दी है और उसका पार्थिव शरीर कैलिफ़ोर्निया के सांता क्लारा के किसी अस्पताल में है। मुझे नहीं पता कि पुलिस ने उसे क्यों गोली मारी।" लड़के के पिता ने मंत्री से अनुरोध किया कि वे वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास और सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास से अपने बेटे के पार्थिव शरीर को महबूबनगर लाने में मदद करने का अनुरोध करें। 
 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it