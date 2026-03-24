बनारसी टिश्यू सिल्क साड़ी में ‘अप्सरा’ बनीं Tara Sutaria, ‘क्वाइट लग्जरी’ लुक से बिखेरा जलवा

नारी डेस्क : आजकल फैशन की दुनिया में ‘क्वाइट लग्जरी’ का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। यानी ऐसा स्टाइल जो सादा हो लेकिन बेहद क्लासी और नजरें थाम लेने वाला हो। हाल ही में Tara Sutaria ने Mumbai में एक कॉन्सर्ट के दौरान इसी ट्रेंड को बखूबी पेश किया। जब तारा बनारसी टिश्यू सिल्क साड़ी में सामने आईं, तो उनका लुक किसी अप्सरा से कम नहीं लगा। अगर आप भी शादी या किसी खास मौके पर रॉयल और एलिगेंट दिखना चाहती हैं, तो उनका यह लुक आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन बन सकता है।

शैंपेन और गोल्ड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन

तारा ने ‘सेफ्टी पिन्स’ ब्रांड की बनारसी टिश्यू सिल्क साड़ी पहनी, जिसकी सबसे खास बात उसका अनोखा रंग था। यह साड़ी शैंपेन और पिघले सोने (Molten Gold) के शेड्स का खूबसूरत मेल थी, जो बेहद सॉफ्ट और रिच लुक दे रही थी। टिश्यू सिल्क की खासियत यह होती है कि यह रोशनी के साथ अपनी चमक बदलता है, जिससे हर मूवमेंट पर नेचुरल ग्लो देखने को मिलता है।

सदियों पुरानी कारीगरी की झलक

यह साड़ी सिर्फ एक आउटफिट नहीं, बल्कि Varanasi की सदियों पुरानी कला का बेहतरीन नमूना है। इसमें जरदोजी कढ़ाई और ‘कढ़वा बुनाई’ जैसी जटिल तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। यह वही पारंपरिक कला है जिसे Akbar के समय में खूब बढ़ावा मिला था और आज भी यह भारतीय हस्तशिल्प की पहचान मानी जाती है।

‘Less is More’ स्टाइलिंग मंत्र

तारा ने अपनी हैवी साड़ी के साथ स्टाइलिंग को बेहद सिंपल रखा। उन्होंने प्लेन मैचिंग ब्लाउज पहना, जिससे साड़ी की खूबसूरती पूरी तरह उभरकर सामने आई। ज्वेलरी में उन्होंने स्टेटमेंट नेकलेस, झुमके और कड़े पहने बस इतना ही। यह लुक बताता है कि कम गहनों के साथ भी आप रॉयल और ग्रेसफुल दिख सकती हैं।

मेकअप और हेयरस्टाइल ने बढ़ाई खूबसूरती

तारा का हेयरस्टाइल और मेकअप इस लुक की जान था। उन्होंने बीच से मांग निकालकर स्लीक बन बनाया, जिसे मोगरे के गजरे से सजाया गया। मेकअप में ग्लोइंग स्किन और ब्राउन-कॉपर लिपस्टिक ने उनके गोल्डन लुक को और भी निखार दिया।

आप कैसे करें ये लुक रीक्रिएट?

हल्के गोल्ड या शैंपेन शेड की साड़ी चुनें

प्लेन ब्लाउज के साथ पेयर करें

ज्वेलरी कम लेकिन स्टेटमेंट रखें

बालों में बन और गजरा ट्राई करें

मेकअप सॉफ्ट और ग्लोइंग रखें।

Tara Sutaria का यह लुक इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि सादगी में भी शाही अंदाज छुपा होता है। अगर आप भी भीड़ में अलग दिखना चाहती हैं, तो ‘क्वाइट लग्जरी’ का यह स्टाइल जरूर ट्राई करें।