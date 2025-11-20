संजय कपूर की विरासत की जंग में करिश्मा कपूर के सपोर्ट में उतरी एक्स ननंद, कही बेहद बड़ी बात

नारी डेस्क: दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की प्रॉपर्टी को लेकर अब उनकी बहन ने मंदिरा कपूर स्मिथ ने बड़ा बयान दिया है। मंधीरा ने संजय और करिश्मा के तलाक के बारे में भी कुछ नए खुलासे किए। उन्होंने संजय को वुमेनाइजर कहने वालों को भी खरी-खोटी सुनाई। संजय कपूर के निधन के बाद करिश्मा के बच्चों ने भी संजय कपूर की प्रॉपर्टी पर अपना हक मांगा है और प्रिया सचदेव कपूर के खिलाफ याचिका दर्ज की है।



पूजा चौधरी के साथ पॉडकास्ट 'इनकंट्रोवर्शियल' में मंधीरा कपूर स्मिथ की मौजूदगी का एक क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसे करीना कपूर ने भी लाइक किया है। इससे मंधीरा के आरोपों के लिए उनका समर्थन दिखा और पहले से ही सुर्खियों में चल रहे झगड़े पर नया ध्यान गया। वीडियो में मंधीरा ने एस्टेट विवाद पर अपना गुस्सा ज़ाहिर करते हुए कहा- "अगर इन लोगों को लगता है कि हम अपने खून के रिश्ते को नहीं जानते, तो दोबारा सोचिए। सिर्फ़ इसलिए कि आप सात साल से किसी के साथ हैं, आप उन आम आदतों को नहीं मिटा सकते जिनके साथ हम बड़े हुए हैं। मेरे भाई ने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाया। उसने इसे बनाया नहीं। और वह हमारे परिवार को रिप्रेजेंट करती घूम रही है। उस पर शर्म आनी चाहिए”।

संजय कपूर पर करिश्मा के साथ गलत व्यवहार के आरोपों को गलत ठहराते हुए मंधीरा ने कहा- 'उसने लोलो के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, हां उनका डिवोर्स बुरा था। सभी डिवोर्स बुरे होते हैं. मुझे एक भी ऐसा डिवोर्स दिखाओ जो बुरा न हो, तो प्लीज हम उन फालतू बातों पर ध्यान न दें जो लोग करना चाहते हैं और दूसरों को बदनाम करना चाहते हैं। सब्र रखें, इंसान बनें, और जो सही है उसके साथ खड़े रहें। बच्चों, एक्स-वाइफ, मां और बहनों को बदनाम करना बंद करें। खुद को मेरी जगह रखकर देखो और बताओ कि तुम क्या करोगे, उंगली उठाना बहुत आसान है, स्टैंड लेना बहुत मुश्किल है.'। उनका कहना है कि करिश्मा के बच्चे- समायरा और कियान, संजय की असली विरासत के हकदार हैं।

संजय कपूर की बहन आगे कहती हैं- "इसे आप बड़ी चोरी कहते हैं, इसे आप बड़ा फ्रॉड कहते हैं और इस देश को जागकर यह देखने की ज़रूरत है। मेरी मां मुझसे कहती हैं कि मरने से पहले, प्लीज़ सब कुछ घर वापस ले आओ यह हमारी विरासत है। यह मेरे बच्चों की विरासत है यह प्रिया की नहीं है। मैं इसके लिए आखिर तक लड़ूंगी।" करिश्मा कपूर और संजय कपूर ने 2003 में एक हाई-प्रोफाइल सेरेमनी में शादी की, जिसमें दो पावरफुल परिवार एक साथ आए। हालांकि, उनका रिश्ता उतार-चढ़ाव वाला रहा और आखिरकार 2016 में फाइनेंशियल झगड़ों और कस्टडी के मामलों से जुड़ी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एक कड़वे तलाक पर खत्म हुआ।