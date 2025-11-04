07 NOVFRIDAY2025 8:31:04 PM
  04 Nov, 2025
Dreamy Luxury Walk-In Closet: स्टाइलिश और Organised लाइफ के लिए आसान आइडियाज़

 नारी डेस्क:  आजकल हर घर में arrangement और comfort को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। इसी कारण Walk-In Closet का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। यह सिर्फ कपड़े रखने की जगह नहीं बल्कि एक ऐसा कोना बन जाता है जहाँ आप आराम से तैयार हो सकें, चीज़ें बिना ढूंढे मिल जाएं और घर का लुक भी एकदम premium लगे।

सही जगह का चुनाव (Space Planning)

Walk-In Closet के लिए हमेशा बड़ा कमरा ज़रूरी नहीं होता। 

आप इन जगहों का उपयोग कर सकते हैं

बेडरूम का एक कोना

बेडरूम और बाथरूम के बीच का रास्ता

स्टोर रूम को क्लोज़ेट में बदलना

लिविंग–डाइनिंग के पास unused niche

Tips

Minimum 3 ft चलने की जगह रखना जरूरी है l

Sliding doors चुनें — space बचता है l

Light colours space को बड़ा दिखाते हैं l

PunjabKesari

Layout चुनना: L-Shape, U-Shape या Straight Closet?

Straight Layout: छोटे कमरों के लिए perfect। एक दीवार पर shelves, hangers और drawers लग जाएँगे।
L-Shape Layout

दो दीवारों का उपयोग — space बड़ी दिखती है।

U-Shape Layout

सबसे luxury look देता है। तीन दीवारों पर storage और बीच में चलने की space

PunjabKesari

Tips

छोटे घर में straight या L-shape बेस्ट है। बड़े घर में centre seating या island बना सकते हैं। Storage Zoning: हर चीज़ की अपनी जगह Organised closet की असली ताकत zoning में होती है।

Hang Sections

Long dresses, saree

Short tops, shirts

Shelves

Jeans, sweaters, bags

Drawers

 Accessories, jewellery

Special Units

Shoe racks (pull-out)

Bag display shelves

Tie / belt organiser

Scarf hanger

Tips

जूते हमेशा नीचे रखें, कम इस्तेमाल वाले ऊपरी loft में।

Daily wear clothes eye-level पर रखें।

Jewellery drawer में velvet insert रखें—scratch नहीं होता। 

PunjabKesari

Trending Look of 2025: क्या चल रहा है आजकल?

डिज़ाइन दुनिया में इन trends की डिमांड बहुत है

Glass Front Cabinets

क्लोसेट classy दिखता है और items भी साफ नज़र आते हैं.

PunjabKesari

Matte Finish Colours

Cream, Mocha, Beige, Light Grey — बहुत premium लगते हैं l

Warm LED Strip Lighting

Shelves के नीचे soft lighting boutique-look देती है l

PunjabKesari

Soft-Close Hardware

Drawers और shutters smooth चलते हैं l

Open Shelving with Display

Bags और shoes को display की तरह रखें → फैशन स्टोर जैसा लुक।

PunjabKesari

Lighting: Closet का असली Glam Point

सही लाइटिंग closet को 10 गुना अच्छा दिखाती है।

Must have lights

Motion sensor LED strips

Ceiling spot lights

Mirror-back LED

Drawer lighting

Tips

Yellow-warm light luxury feel देती है।

Full-length mirror को window के सामने रखें, natural light मिलेगी।

Mirror Placement: Look + Space illusion दोनों के लिए

एक बड़ी दीवार पर full mirror लगाएँ।

Sliding mirror door चुनें।

Island के ऊपर mirror ring light रखें (makeup friendly).

Tips

Mirror को south wall में न लगाएँ अगर vastu देख रहे हों।

Dressing mirror को हमेशा clean रखें नहीं तो closet dull लगता है। 

PunjabKesari

Materials & Finishes: Budget में luxury look

Laminate (matte / textured) — budget के लिए perfect

Veneer — rich appeal

Fluted glass — modern look

Acrylic shutters — glossy premium style

Metal handles (gold/black) — stylish touch

Tips

Too much gloss avoid करें — fingerprints जल्दी आते हैं.

भारी materials से sliding door मत बनवाएं — track खराब हो सकता है.

Island Unit Idea: अगर जगह हो तो यह add करें

Island एक central storage unit होती है (जैसे jewellery counter).

इसमें रख सकते हैं

Accessories

Perfumes

Watches

Daily essentials

Tips

Island के आसपास कम से कम 3 ft space रखें।

ऊपर glass top लगवाएं – premium look

PunjabKesari

Seating जोड़ें (अगर space हो)

एक छोटी bench या pouf

Shoe पहनने-उतारने में मदद

Luxury feel देता है

Tip

Seating के नीचे hidden storage दें।

PunjabKesari

Ventilation + Smell Control

Closet में बंद जगह होने से smell आ सकती है।

Solution

Air fresheners

Bamboo charcoal bags

Small exhaust

Wood moisture absorber

रक्षा सेठी  इंटीरियर डिज़ाइनर इंदौर

  

