ये गलती ना करती तो Sridevi Kapoor आज जिंदा होती!

  Edited By Vandana,
  Updated: 13 Aug, 2025 06:55 PM
ये गलती ना करती तो Sridevi Kapoor आज जिंदा होती!

नारी डेस्कः बी-टाउन की खूबसूरत हीरोइनों में दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी का नाम भी शामिल रहा है। भले ही अब वो हमारे बीच नहीं है लेकिन फिल्मों के जरिए वह आज भी अपने फैंस के दिलों में जिंदा हैं। श्रीदेवी का अचानक दुनिया को अलविदा कह जाना सच में सबको हैरान परेशान कर गया, लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही और उनकी मौत एक पहेली सी बन कर रह गई थी। पहले पहल इसे सुसाइड माना जा रहा था फिर कुछ ने पति बोनी कपूर भी साजिश रचने का इल्जाम लगाया था लेकिन बाद में सच्चाई सामने आई। दरअसल, श्रीदेवी को उनकी खूबसूरती ने ही मार दिया था।

एक इंटरव्यू में बोनी कपूर ने ऐसी कई बातें बताई थी जो श्रीदेवी की अचानक हुई मौत से जुड़ी थी। बोनी कपूर ने बताया था, एक्ट्रेस को लो बीपी की समस्या रहती थी क्योंकि वह हर समय सख्त डाइट पर रहती थी। उन्होंने कहा था, "वह अक्सर भूखी रहती थी। अच्छे दिखने के लिए वह ये सब करती रहती थी ताकि वह स्क्रीन पर अच्छी दिखे। जब से उनकी मुझसे शादी हुई है, वह कई बार बेहोश हुई। डॉक्टर कहते रहे कि उसे लो बीपी की समस्या है लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। श्रीदेवी के निधन के समय नागार्जुन संवेदना व्यक्त करने के लिए घर आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि अपनी एक फिल्म के दौरान वह क्रैश डाइट पर थीं और इसी के चलते वह बाथरूम में गिर गई थी जिस वजह से उनका दांत टूट गया था।

29 बार प्लास्टिक सर्जरी का सच, जवां-खूबसूरत दिखने के चक्कर में गई जान 

खबरें तो ऐसी ही आई थी कि श्रीदेवी की खूबसूरत दिखने की चाहत ही उन्हें मौत के दरवाजे तक ले गई थी। जवान और खूबसूरत दिखने के चक्कर में वह अक्सर सर्जरी करवाती ही रहती थीं। वह अपनी ब्यूटी को लेकर इतनी कॉन्शियस थी कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने करीब 29 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई थीं। अपनी मौत से कुछ देर पहले भी उन्होंने एक सर्जरी करवाई थी। उन्होंने इतनी ज्यादा सर्जरी करवाई थी जिसके चलते उनकी बॉडी में साइड इफैक्ट्स व इंफैक्शन हो गया जो उनकी मौत की वजह बनीं। वैसे ऐसी कई तस्वीरें भी वायरल होती रही थी जिसमें श्रीदेवी की लिप्स-नोज की शेप अलग हुई  साफ नजर आती थी। वहीं कुछ तस्वीरों में उनके होंठ सूजे दिखते थे।

खुद को पतला दिखाने के लिए श्रीदेवी कई डाइट पिल्स लेती थी । वह कई एंटी-एजिंग दवाइयां खाती थीं। रिपोर्ट्स की मानें तो वे डाइट पिल्स खाती थी इसलिए खाना कम खाती थी। श्रीदेवी ने लेजर स्किन सर्जरी, सिलिकॉन ब्रेस्ट करेक्शन, बोटोक्स एंड ऑक्सी पील, फेस लिफ्ट अप्स, बॉडी टकिंग जैसी कई सर्जरी करवाई थी। इसके साथ ही उन्होंने टमी के एक्स्ट्रा फैट को कम करवाने के लिए ट्रीटमेंट करवाया था। बस हर दम जवां दिखने का जुनून ही श्रीदेवी को मौत की नींद सुला गया।

बता दें कि  24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की बॉडी दुबई के एक होटल के बाथटब में मिली थीं। कहा गया था कि बाथटब में डूबने से 54 साल की श्रीदेवी की मौत हो गई। जैसे ये खबर चारों और फैली, लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि एक दिन पहले ही वह फ़ैमिली के साथ शादी अटेंड कर रही थी।

 

